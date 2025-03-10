Чотири стадії того, хто все життя любив Америку: неприйняття, відраза, злість, рішучість.
Неприйняття. Так, ми знали, що буде погано. Нас попереджали. Але мені досі важко повірити, наскільки слабкими виявилися стримування і противаги – як конституційні, так і звичні – в країні, яка колись була найбільшою демократією в світі.
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Як можуть республіканці, які колись так себе поважали, стоячи аплодувати в Конгресі довжелезній промові в стилі Фіделя Кастро, сповненій пихи Муссоліні й обурливої брехні?
Як може колись велика Washington Post кататися по підлозі, як хворий пудель, коли її власник – олігарх Джефф Безос – диктує редакції лінію Трампа, що пропагує свободу для плутократів? (Певно, всі її журналісти стали «людьми президента» в певному сенсі).
Як може Конгрес, який повинен мати владу над гаманцем і виключне право створювати державні установи, дозволяти так званому Департаменту урядової ефективності (DOGE) заправляти в усій державі?
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Отже, Вашингтон – це вже Будапешт на Потомаку? Вже на півдорозі до того, що політологи називають «конкурентним авторитаризмом», як у таких країнах, як Угорщина? Я не хочу вірити, що таке можливо. І якщо чесно, я все ще сподіваюся, що завтра прокинусь і побачу, що Сполучені Штати все ж таки мають, а точніше, знову мають «уряд законів, а не людей».
І це ми ще не дійшли до зради України і розриву 76-річного договору з Європою.
Відраза. Для мене найбільшою загадкою американської політики за останні кілька років було не те, чому порядні американці можуть голосувати за популістську політику, яку сповідує Трамп. Таке відбувається скрізь, і це можна зрозуміти. Водоносні горизонти обурення тим, що було зроблено з багатьма людьми в ім’я лібералізму (він же неолібералізм), все ще переповнені. Але як могли порядні люди – особливо жінки –підтримати своїми голосами таку знущальну, брехливу, жінконенависницьку, самозакохану особу? Це мені набагато важче зрозуміти.
Однак останні кілька тижнів поведінка Трампа була настільки огидною, що не вистачило б і повного літака пакетів для тих, кого нудить у польоті.
Злість. Можете говорити про нас, британців, що завгодно. Ми це витримаємо. Ми відповімо, як завжди, з гумором (див. це чудове відео від Marsh Family). ЄС і Канада теж можуть постояти за себе.
Але щоб президент Сполучених Штатів залякував народ, який бореться за свою незалежність, свою свободу, своє життя; щоб він називав Володимира Зеленського диктатором і заявляв, що війну розпочала Україна; щоб він перекрив усю військову підтримку, розвіддані й супутникові канали, що, безумовно, призведе до загибелі ще більшої кількості хоробрих українців на передовій; а потім, коли Владімір Путін скористався можливістю посилити свої нічні повітряні удари по чоловіках, жінках і дітей в українських містах, щоб він заявив, що російський президент робить те, що робив би будь-хто інший ... Єдиною справедливою відповіддю на все це є гнів.
Я відчуваю, як цей гнів шириться світом, який ми колись називали вільним. Від Канади до Європи, від Японії до Австралії – від моря до моря.
І досить вже «санобробки», будь ласка. Досить вдавати, або обманювати себе, що за хаотичною, сміховинною самохвальбою Трампа, який обіймається з Путіним, стоїть якийсь блискучий майстер-план Кіссінджера щодо встановлення миру в Україні та на Близькому Сході. Бачили очі… На першому місці Трамп. Америка на другому. (Росія на третьому).
Рішучість. Чим більша криза, тим більші можливості. Ми, європейці, вже давно повинні були зробити набагато більше, щоб подбати про себе. (Перечитуючи книгу 2003 року «Рай і влада» Роберта Кагана, який на початку травня прочитає лекцію в Оксфорді, я згадав, що він, серед інших, цитував мене, і писав саме це понад 20 років тому).
Тепер це стосується нас. Починаючи з України, ми, європейці, повинні захищати наші власні демократії та свободи.
Я сподіваюся і молюся, що ви, мої дорогі американські друзі, захистите свої. Як би я хотів знову разом із вами заспівати «Америку прекрасну» з тими чудовими рядками, які відображають суть справжнього лібералізму!
“Утвердься душею у самоконтролі,
В законі свобода твоя!”
Але поки що ми бачимо лише Америку Жахливу.
Передрук з дозволу автора з його блогу «Історія сьогодення». З оригіналом можна ознайомитися тут.
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