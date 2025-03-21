Два раундів переговорів про перемир’я за участю президента США Дональда Трампа за останні дні провалилися. Владімір Путін проігнорував пропозицію Трампа про повне 30-денне припинення вогню навіть після того, як Україна погодилася.

Трамп і переговори: невдачі в Україні та Газі

Замість цього Путін запропонував утриматися від ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів, а через кілька годин порушив перемир’я.

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У Газі США вели переговори з ХАМАСом про перемир’я та обмін заручниками. Ці домовленості провалилися, тому Ізраїль розпочав повітряні удари по ХАМАСу в Газі, а США завдали ударів по іранських хуситах в Ємені.

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Наразі очевидно, що ідея Трампа про швидкі рішення, пов’язані з незмінними конфліктами, не працює і є наївною, так само як і його техніка і тактика ведення переговорів.

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Речниця державного департаменту вважає, що сторони ніколи не були ближче до миру.

Він ще не використав важелі впливу проти Путіна, винуватця воєн в Україні (та Ізраїлі), але у Східній Європі він використовує їх проти жертви, Києва, а також його союзників. На Близькому Сході Трамп демонструє дипломатичну дисфункцію. Війну в Ізраїлі розпочав Владімір Путін - факт, який Трамп ігнорує і не згадує.

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Результат зловживань і упередженості Трампа на користь Путіна добре контекстуалізований у редакційній статті Le Monde від 17 березня:

“Він [Трамп], по суті, буде вести переговори про те, наскільки велику винагороду отримає Росія за 11 років відкритої агресії проти України, починаючи з захоплення Криму в 2014 році і закінчуючи повномасштабною війною, яку пан Путін розпочав три роки тому”.

Подкаст

Я беру невелику перерву і можу публікувати короткі звіти, але мій наступний повноцінний ньюзлетер вийде 31 березня. А ось мій останній подкаст на тему “Все про Трампа” на радіо Times з Луїсом Сайксом.

Передрук з [email protected] - Діана Френсіс про Америку і світ.

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Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.

Дайан Френсіс
Дайан Френсіс
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