Росія, ймовірно, передислокувала на тимчасово окуповану територію України ЗРК С-400 з Калінінграду на балтійському узбережжі.

За даними Міноборони Великої Британії, це зроблено для компенсації втрат, яких зазнала російська ППО в Україні на кінець 2023 року.

«Незвично активні переміщення російського повітряного транспорту в листопаді 2023 року свідчать про те, що Росія, ймовірно, перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони з Калінінграда на балтійському узбережжі, намагаючись компенсувати втрати, яких вона зазнала останнім часом на українському фронті», – заявили в міністерстві.

Згідно зі звітом, передислокація С-400 з Калінінградської області РФ, яка має спільний кордон з країнами-членами НАТО з трьох боків, свідчить про «перенапруження» через війну в Україні ключових натепер військових спроможностей Росії.

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За повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на ранок 24 листопада було знищено вже 597 російських ЗРК.

За даними ISW, Кремль також посилює ППО над Центральним федеральним округом РФ.