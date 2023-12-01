Росія намагається змінити демографічний склад населення на окупованих територіях України. Таким чином Росія в межах політики заміни корінного населення завозить мігрантів із Центральної Азії на окуповані території.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), загальна кількість мігрантів із Азії вже перевищила 100 тисяч осіб. Цікаво те, що Росія планує надалі мобілізувати цих мігрантів.

“Більшість із них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства”, - повідомляють в ЦНС.

Українське підпілля також зазначає, що такий масовий заїзд мігрантів уже спровокував погіршення криміногенної ситуації в окупованих регіонах і призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

За допомогою організованих злочинних груп (ОЗГ) росіяни намагаються покращити контрольованість окупованого регіону, який їм не належить.

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Окрім цього, окупаційна влада вигадала новий спосіб створити ілюзію “приналежності” тимчасово окупованих територій Сходу України до Росії.

А саме, напередодні губернатори Воронезької та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності “Донбас” із головами так званих "ЛНР" і "ДНР" Леонідом Пасічником і Денисом Пушиліним.

“Таким чином ворог намагається розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність, адже насправді Воронезька область ніколи не належала до Донбасу, і лише незначна територія Донецького басейну була передана при СРСР до Ростовської області”, - пояснюють у ЦНС.

Центр національного спротиву вкотре наголосив, що ці "угоди" не мають ніякої юридичної сили.

“Ці юридичні угоди не мають жодної сили і є нікчемними бутафоріями для поширення пропаганди. Центр національного спротиву зауважує, що на реальний стан речей це не впливає, і Донбас лишається суто українською територією”.

Раніше Kyiv Post повідомляв про те, що з 1 січня 2024 року українців на тимчасово окупованих територіях, що не мають російського громадянства, будуть депортувати.

Офіційного повідомлення з боку Кремля про депортацію з 1 січня не було, проте, згідно з чинним російським законодавством, українці без російського паспорта можуть залишатися на окупованих територіях лише до 1 липня.

Також невідомо, куди саме депортуватимуть українців.

«Вони погрожують відправити їх глибше [в Росію], і люди бояться, що їх відправлять до Сибіру», – зазначив у розмові з Kyiv Post представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він додав, що Росія використовує депортацію «для незаконного заволодіння майном українців на окупованих територіях».

«Країна-агресор зацікавлена в мобілізаційних ресурсах, робочій силі та дітях», – додав він.

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