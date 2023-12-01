Огляд: Зірвана зустріч ОБСЄ на Балканах, яку бойкотували кілька країн, і яку покинули делегати і Лавров

Московські ракети вбили невинних перехожих і немовля

СБУ повідомила про вибух на залізниці, що перевозила вантажі з Китаю до Росії

Московські війська знову активізувалися в районі Бахмута

Нідерланди обіцяють додаткову допомогу Україні

Під Авдіївкою знову бомбардування, російські війська просунулися вперед

Вперше за довгий час на лівому березі Дніпра вчора було спокійно В результаті чергових російських обстрілів на південному сході загинули щонайменше п'ятеро людей і було поранене немовля Щонайменше п'ятеро мирних жителів загинули в результаті другого за дві доби ракетного і артилерійського обстрілу з боку Росії, кілька людей зникли безвісти, повідомила в четвер агенція Франс-Пресс (AFP) з посиланням на місцеву владу. У Херсонській області місцева влада повідомила, що в результаті російських обстрілів загинули три людини в селі Садове. Мирні мешканці, кількість яких досі невідома, в тому числі дитина, опинилися під завалами в Донецькій області після того, як московські війська завдали ударів по трьох містах, повідомили українські служби з надзвичайних ситуацій. AFP повідомляє, що по Покровську, Новогродівці та Мирнограду було випущено шість ракет С-300. Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки. У Покровську рятувальники допомогли врятувати чоловіка з шестимісячною дитиною на руках, який був весь у крові, повідомили представники влади. У середу команди також дістали тіла двох чоловіків із житлового будинку в Новогродівці, інших рятувальники продовжували шукати всю ніч.

29 nov. “Rusia atacó la región de Donetsk con 6 misiles S-300.” Ministerio del Interior.



Bajo ataque: Pokrovsk, Myrnograd, Novogrodivka. 10 personas heridas, entre ellas 4 niños. Otras 5 están siendo buscadas @UKRinMEX @AguantaUcrania @OleksiiOtkydach @Cheetos256 pic.twitter.com/BG9S6xdsfg — Mexicanos con Ucrania (@MexConUcrania) November 30, 2023

Представники ОБСЄ покинули засідання, не дочекавшись від Лаврова слів про те, що Захід вирішує "долю людства" Агенція Reuters повідомила в четвер, що кілька неназваних чиновників покинули зустріч міністрів ОБСЄ в Північній Македонії, щойно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров став проводити порівняння з політикою Холодної війни для стримування радянської експансії. Лавров назвав позицію Заходу щодо неспровокованого вторгнення Москви в Україну "філософією стримування", посилаючись на доктрину часів Кеннеді, яку приписують покійному послу США в СРСР і політичному раднику США Джорджу Кеннану. "На жаль, західні політичні еліти, які привласнили собі право вирішувати долю людства, зробили недалекоглядний вибір не на користь ОБСЄ, а на користь НАТО", — проголосив Лавров після того, як багато делегатів вже попрямували до виходу. "На користь філософії стримування, антагоністичних геополітичних ігор і логіки "господар-раб", — просторікував він. – Одним із ключових компонентів цієї політики стало безрозсудне розширення НАТО на Схід, яке почалося після розпаду Організації Варшавського договору". За даними агенції Associated Press (AP), Лавров говорив протягом 15 хвилин, а потім швидко покинув засідання. "Він звинуватив у війні те, що він назвав толерантністю Заходу до "правлячого неонацистського режиму в Києві"", — повідомляє AP. Делегати з Польщі та Румунії вже приєдналися до України в бойкоті засідання ОБСЄ після того, як стало відомо, що на ньому буде присутній Лавров.

Нідерланди обіцяють 2,5 млрд євро допомоги в 2024 році За повідомленням агенції "Укрінформ", у 2024 році Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 2,5 млрд євро. Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот під час зустрічі ОБСЄ в четвер у столиці Північної Македонії заявила, що її країна продовжуватиме підтримувати Україну "всіма можливими способами стільки, скільки це буде потрібно", і що "Нідерланди раді оголосити, що країна допоможе Україні додатковим пакетом підтримки в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік", — сказала вона. Згідно з фінансовими даними, опублікованими цього літа Statista.com, Нідерланди посіли сьоме місце, одразу за Польщею і трохи попереду Канади, за обсягом військової допомоги Києву в перерахунку на євро.

Looking back on a fruitful meeting of @NATO Ministers of Foreign Affairs in Brussels. I strongly welcomed the sense of unity among NATO allies. We will continue our unwavering support for #Ukraine as it courageously defends itself against Russian aggression. #ForMin 1/4 pic.twitter.com/LQDpShDfRz — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) November 29, 2023

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в четвер російські війська здійснили численні просування поблизу Бахмута. Прокремлівські блогери, яких цитує ISW, стверджують, що московські війська просунулись на південь від Берхівського водосховища (3 км на північний захід від Бахмута) і біля Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), а один з військових блогерів повідомив, що росіяни також захопили ділянку автодороги Бахмут-Часів Яр західніше Бахмута. Вони також повторювали заяви про те, що 11-та окрема повітряно-десантна бригада захопила Хромове і просунулася в лісисті райони на північ і північний захід від міста. ISW заявляє, що не знайшов візуальних підтверджень цим заявам. Однак один український військовий спостерігач повідомив у соціальних мережах, що російські війська захопили кілька українських позицій поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), північніше Хромового і навколо Богданівки. У четвер російська піхота також здійснила невелике просування на адмінмежі Донецької і Запорізької областей, зазначає ISW, посилаючись на кадри захоплення українських позицій підрозділами російського 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-а загальновійськова армія, Східний військовий округ) на південний захід від Старомайорського.