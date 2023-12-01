Огляд:
- Зірвана зустріч ОБСЄ на Балканах, яку бойкотували кілька країн, і яку покинули делегати і Лавров
- Московські ракети вбили невинних перехожих і немовля
- СБУ повідомила про вибух на залізниці, що перевозила вантажі з Китаю до Росії
- Московські війська знову активізувалися в районі Бахмута
- Нідерланди обіцяють додаткову допомогу Україні
- Під Авдіївкою знову бомбардування, російські війська просунулися вперед
- Вперше за довгий час на лівому березі Дніпра вчора було спокійно
В результаті чергових російських обстрілів на південному сході загинули щонайменше п'ятеро людей і було поранене немовля
Щонайменше п'ятеро мирних жителів загинули в результаті другого за дві доби ракетного і артилерійського обстрілу з боку Росії, кілька людей зникли безвісти, повідомила в четвер агенція Франс-Пресс (AFP) з посиланням на місцеву владу.
У Херсонській області місцева влада повідомила, що в результаті російських обстрілів загинули три людини в селі Садове. Мирні мешканці, кількість яких досі невідома, в тому числі дитина, опинилися під завалами в Донецькій області після того, як московські війська завдали ударів по трьох містах, повідомили українські служби з надзвичайних ситуацій.
AFP повідомляє, що по Покровську, Новогродівці та Мирнограду було випущено шість ракет С-300.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
У Покровську рятувальники допомогли врятувати чоловіка з шестимісячною дитиною на руках, який був весь у крові, повідомили представники влади. У середу команди також дістали тіла двох чоловіків із житлового будинку в Новогродівці, інших рятувальники продовжували шукати всю ніч.
29 nov. “Rusia atacó la región de Donetsk con 6 misiles S-300.” Ministerio del Interior.— Mexicanos con Ucrania (@MexConUcrania) November 30, 2023
Bajo ataque: Pokrovsk, Myrnograd, Novogrodivka. 10 personas heridas, entre ellas 4 niños. Otras 5 están siendo buscadas @UKRinMEX @AguantaUcrania @OleksiiOtkydach @Cheetos256 pic.twitter.com/BG9S6xdsfg
Представники ОБСЄ покинули засідання, не дочекавшись від Лаврова слів про те, що Захід вирішує "долю людства"
Агенція Reuters повідомила в четвер, що кілька неназваних чиновників покинули зустріч міністрів ОБСЄ в Північній Македонії, щойно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров став проводити порівняння з політикою Холодної війни для стримування радянської експансії.
Лавров назвав позицію Заходу щодо неспровокованого вторгнення Москви в Україну "філософією стримування", посилаючись на доктрину часів Кеннеді, яку приписують покійному послу США в СРСР і політичному раднику США Джорджу Кеннану.
"На жаль, західні політичні еліти, які привласнили собі право вирішувати долю людства, зробили недалекоглядний вибір не на користь ОБСЄ, а на користь НАТО", — проголосив Лавров після того, як багато делегатів вже попрямували до виходу.
"На користь філософії стримування, антагоністичних геополітичних ігор і логіки "господар-раб", — просторікував він. – Одним із ключових компонентів цієї політики стало безрозсудне розширення НАТО на Схід, яке почалося після розпаду Організації Варшавського договору".
За даними агенції Associated Press (AP), Лавров говорив протягом 15 хвилин, а потім швидко покинув засідання. "Він звинуватив у війні те, що він назвав толерантністю Заходу до "правлячого неонацистського режиму в Києві"", — повідомляє AP.
Делегати з Польщі та Румунії вже приєдналися до України в бойкоті засідання ОБСЄ після того, як стало відомо, що на ньому буде присутній Лавров.
Нідерланди обіцяють 2,5 млрд євро допомоги в 2024 році
За повідомленням агенції "Укрінформ", у 2024 році Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 2,5 млрд євро.
Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот під час зустрічі ОБСЄ в четвер у столиці Північної Македонії заявила, що її країна продовжуватиме підтримувати Україну "всіма можливими способами стільки, скільки це буде потрібно", і що "Нідерланди раді оголосити, що країна допоможе Україні додатковим пакетом підтримки в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік", — сказала вона.
Згідно з фінансовими даними, опублікованими цього літа Statista.com, Нідерланди посіли сьоме місце, одразу за Польщею і трохи попереду Канади, за обсягом військової допомоги Києву в перерахунку на євро.
Looking back on a fruitful meeting of @NATO Ministers of Foreign Affairs in Brussels. I strongly welcomed the sense of unity among NATO allies. We will continue our unwavering support for #Ukraine as it courageously defends itself against Russian aggression. #ForMin 1/4 pic.twitter.com/LQDpShDfRz— Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) November 29, 2023
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в четвер російські війська здійснили численні просування поблизу Бахмута. Прокремлівські блогери, яких цитує ISW, стверджують, що московські війська просунулись на південь від Берхівського водосховища (3 км на північний захід від Бахмута) і біля Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), а один з військових блогерів повідомив, що росіяни також захопили ділянку автодороги Бахмут-Часів Яр західніше Бахмута.
Вони також повторювали заяви про те, що 11-та окрема повітряно-десантна бригада захопила Хромове і просунулася в лісисті райони на північ і північний захід від міста.
ISW заявляє, що не знайшов візуальних підтверджень цим заявам. Однак один український військовий спостерігач повідомив у соціальних мережах, що російські війська захопили кілька українських позицій поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), північніше Хромового і навколо Богданівки.
У четвер російська піхота також здійснила невелике просування на адмінмежі Донецької і Запорізької областей, зазначає ISW, посилаючись на кадри захоплення українських позицій підрозділами російського 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-а загальновійськова армія, Східний військовий округ) на південний захід від Старомайорського.
За диверсією на сибірській залізниці стоїть СБУ, стверджують українські ЗМІ
У четвер Російська залізниця та інші транспортні чиновники заявили, що в середу ввечері вантажний потяг загорівся в Северомуйському тунелі на ділянці Ітикіт-Окусікан Східно-Сибірської залізниці, і що пожежа не завадила руху поїздів. Проте російські опозиційні ЗМІ повідомили, що 10 поїздів були затримані після того, як вибухнули дві цистерни з паливом, а потім спалахнули ще чотири.
"Кілька українських ЗМІ повідомили, цитуючи українські розвідувальні джерела, повідомили, що чотири вибухові пристрої спрацювали на залізниці в рамках операції СБУ, і що залізничне сполучення єдиною великою залізничною лінією між Росією і Китаєм, що використовується для транспортування військових вантажів, паралізоване", – написав ISW.
Оперативна ситуація біля річки Дніпро
У четвер розвідувальна служба Міністерства оборони Великої Британії повідомила в своєму щоденному зведенні, що підрозділи новоствореної 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії армії РФ, ймовірно, розгорнуті в Херсонській області, і що їй, ймовірно, будуть підпорядковані 337-й полк ПДВ і 52-а артилерійська бригада ПДВ. ISW також зазначає нещодавні повідомлення про те, що в районі Кринок обороняються підрозділи 328-го полку 104-ї дивізії.
У четвер жодна зі сторін не просунулася вперед на фронті біля Дніпра, але ЗСУ утримують свої позиції вздовж лівого берега.
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
За повідомленнями, в четвер російські піхотні війська просунулися вперед навколо Авдіївки, оскільки почастішали повітряні атаки, тоді як замерзлий ґрунт тане і перетворюється на багнюку.
За даними ISW, російські військові блогери стверджують, що росіяни просунулися вперед на захід від залізничної лінії біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), а також північніше промзони на південно-східній околиці Авдіївки. Як і раніше, тривають бої біля Авдіївського коксохімічного комбінату і прилеглої висоти "Терикон".
У четвер українські ЗМІ повідомили, що замерзла земля під Авдіївкою "вже розм'якшилася й перетворилася на багнюку, що ускладнює рух як російської, так і української техніки". Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що в районі Авдіївки російські війська завдають авіаударів з літаків Су-35.
Коментарі (0)