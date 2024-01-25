Український партизанський рух "Атеш" повідомив, що його агенти розвідали територію корпорації "Тактичне ракетне озброєння" в Московській області РФ - одного з найбільших підприємств російського оборонпрому, що займається виробництвом ракет. Про це йдеться у Telegram-каналі "Атеш".

Вказано, що партизани провели зовнішню розвідку центрального офісу підприємства, яке розташоване в Корольові Московської області. За даними партизанів, корпорація проєктує й випускає ракетне озброєння різних класів. Advertisement "Серед їхньої продукції ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 і ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та ін.", - повідомили в "Атеш". Партизанський рух вказує, що його агентам вдалося вирахувати виробничі цехи, комори з реагентами й технікою корпорації. Партизани, ймовірно, також дізналися розташування "адміністративного корпусу з усією документацією". Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. "Цей військовий об'єкт має бути знищений, і ми будемо над цим працювати!" - додали в "Атеш". Партизанський рух не вперше проникає на заводи, пов'язані з виробництвом ракет у Росії. На початку січня агент "АТЕШ" пробрався в головний центр попередження про ракетний напад у Московській області. Advertisement Агент партизанського руху тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново Московської області. Цей центр попереджає про запуск у бік Росії ракет, насамперед ядерних, та відстежує пуски російських ракет - як бойових, так і навчальних. Після цього центр видає цілевказання власній системі протиповітряної оборони.