Український партизанський рух "Атеш" повідомив, що його агенти розвідали територію корпорації "Тактичне ракетне озброєння" в Московській області РФ - одного з найбільших підприємств російського оборонпрому, що займається виробництвом ракет.
Про це йдеться у Telegram-каналі "Атеш".
Вказано, що партизани провели зовнішню розвідку центрального офісу підприємства, яке розташоване в Корольові Московської області.
За даними партизанів, корпорація проєктує й випускає ракетне озброєння різних класів.
"Серед їхньої продукції ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 і ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та ін.", - повідомили в "Атеш".
Партизанський рух вказує, що його агентам вдалося вирахувати виробничі цехи, комори з реагентами й технікою корпорації. Партизани, ймовірно, також дізналися розташування "адміністративного корпусу з усією документацією".
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"Цей військовий об'єкт має бути знищений, і ми будемо над цим працювати!" - додали в "Атеш".
Партизанський рух не вперше проникає на заводи, пов'язані з виробництвом ракет у Росії. На початку січня агент "АТЕШ" пробрався в головний центр попередження про ракетний напад у Московській області.
Агент партизанського руху тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново Московської області. Цей центр попереджає про запуск у бік Росії ракет, насамперед ядерних, та відстежує пуски російських ракет - як бойових, так і навчальних. Після цього центр видає цілевказання власній системі протиповітряної оборони.
Партизани тоді наголосили, що вказаний агент покинув територію Росії, а тому у них з'явилася можливість безпечно повідомити про діяльність у цій військовій частині.
"Ми отримували інформацію про стан усіх окремих радіовузлів у Росії. Ми знали їхні вразливості та ділилися цією інформацією з Силами оборони України", - зазначали представники партизанського руху.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна зауважив, що Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет і 100-115 ракет оперативно-тактичного класу.
За його словами, показники можуть відрізнятися в залежності від місяця, а рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей - у тих же Х-101, "Кинджала", "Калібра" - іноземного виробництва.
Як зауважив Скібіцький, Росія багато втратила саме через те, що її підприємства, які займались постачанням комплектуючих, перебувають під міжнародними санкціями.
"Своїми аналогами вона не може покрити власні потреби. Наприклад, у грудні вони взагалі не виробляли деякі види ракет - був нульовий показник - як плановий, так і фактичний", - вказував представник ГУР.
За словами Скібіцького, уся лінійка керованих авіаційних ракет - Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 - виробляється здебільшого з російських комплектуючих. Ці ракети зовсім іншого класу - не стратегічного, а оперативно-тактичного.
Ракети Х-31 і Х-59 спрямовані насамперед на засоби протиповітряної оборони, на українські радіолокаційні станції, які росіянам необхідно уразити перед або під час завдання масованих ударів.
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