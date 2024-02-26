Міністерство закордонних справ Індії підтвердило інформацію ЗМІ, що індійці з російської армії звертаються по допомогу для демобілізації, і частину з них уже звільнено.

Про це повідомляє МЗС Індії.

Раніше в міністрестві інформували, що Індія просить Росію дозволити її громадянам, які уклали контракти з армією РФ, звільнитися ще до закінчення термінів контрактів.

За даними індійського МЗС, кілька громадян країни служать за контрактом у зоні бойових дій на "допоміжних роботах".

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У відомстві запевняли, що посольство Індії в Москві стежить за долею індійців у російській армії і веде з владою РФ переговори про їхнє дострокове звільнення.

Число таких контрактників у міністерстві не уточнили. Водночас місцева газета повідомляла, що минулого року близько 100 індійців були прийняті на роботу за контрактами на строк не менше року.

Більше по темі Кремль убив Навального, але російському суспільству до цього байдуже – Зеленський Президент України сказав, що громадяни РФ не обурюються через смерть лідера їхньої політичної опозиції, якого Кремль тримав у в’язниці, схожій на табори сталінського ГУЛАГу.

У МЗС Індії закликали індійських громадян "бути обережними й залишатися осторонь цього конфлікту".

За останньою інформацією, кілька індійців уже звільнено з російської армії.

"Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії", - сказано в заяві МЗС Індії.

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Нагадаємо, у Центрі нацспротиву повідомляли, що на території РФ продовжують готувати найманців-іноземців для бойових дій на території України.

За даними ЦНС, росіяни обіцяють їм зарплатню від 2000 до 4000 доларів, проте фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення.

Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країн середньої Азії.