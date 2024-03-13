Загальний огляд:

Копенгаген схвалив фінансування самохідних артилерійських систем і боєприпасів

Адміністрація Байдена оголосила про виділення Києву $300 млн екстреної допомоги

Зеленський обіцяє помститися за російські удари по його рідному місту

Москва просувається біля Бахмута

Російські війська продовжують наступати навколо Донецька

У прикордонному регіоні від керованих авіабомб постраждали діти

Данія надає Києву понад $300 млн на артилерійські системи та боєприпаси

У вівторок Міністерство оборони Данії оголосило, що направляє Україні близько 336 мільйонів доларів військової допомоги, які підуть на оплату артилерійської системи "Цезар", снарядів та іншого озброєння.

"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цьому прикладу і зроблять свій внесок у якнайшвидшу реалізацію можливостей", — сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

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Його заяві передував транш військової допомоги в розмірі близько 250 мільйонів доларів, наданий близько місяця тому. Данія є одним із найбільших донорів оборонних зусиль Києва проти повномасштабного російського вторгнення, коли йдеться про обсяги фінансування в перерахунку на душу населення.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що її країна має намір незабаром передати Україні винищувачі F-16.

США виділили екстрену допомогу Україні, яка чекає на схвалення Конгресом пакету на $61 млрд

Готуючись до прийому президента і прем'єр-міністра Польщі у вівторок, Білий дім оголосив про надання екстреної допомоги Києву на суму 300 мільйонів доларів – суму, яку радник з національної безпеки Джейк Салліван назвав "далеко не достатньою".

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У заяві Пентагону сказано, що пакет включає в себе далекобійні системи HIMARS, зенітне і протитанкове озброєння, артилерійські снаряди і боєприпаси для стрілецької зброї.

"Ці боєприпаси дозволять українським гарматам вести вогонь протягом певного періоду, але недовг", — сказав Салліван на прес-конференції. – Цього навіть близько не достатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і це не вбереже Україну від того, що в найближчі тижні в неї можуть закінчитися боєприпаси".

Тим часом, як повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), одночасно з державним візитом президента Польщі Державний департамент США оголосив, що схвалює продаж Варшаві озброєнь на суму майже 3,5 мільярда доларів, у тому числі ракети класу "повітря-земля" AGM-158B-2 і ракети класу "повітря-повітря" AIM-120C-8.

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Троє загиблих, десятки поранених внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у соціальних мережах, що в результаті російських ракетних ударів загинуло щонайменше троє людей, а ще 44 людини, в тому числі діти, дістали поранення.

AFP повідомила, що удар стався за кілька годин після того, як антипутінські ополченці зайшли на російську територію і заявили, що взяли під свій контроль одне з сіл.

Російські ракети влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок у рідному місті президента Володимира Зеленського.

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"Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо, - сказав президент у своєму вечірньому зверненні. – Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України. Для різних народів наші дії зараз рятівні".

У вівторок російські безпілотники також атакували сільськогосподарський об'єкт в області, але ніхто не постраждав.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у вівторок російські війська незначно просунулися на південний захід від Бахмута.

Геолокаційні дані вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), бої тривають в Іванівському (на схід від Часового Яру), а також у районі Андріївки, Ступочок і Північного (на південний захід від Бахмута).

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Протягом останнього тижня надходили суперечливі повідомлення про те, чи взяли російські війська під свій контроль більшу частину або всю територію селища Іванівське.