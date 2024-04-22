Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю BBC розповів, що Україну очікує важка ситуація найближчим часом, але "Армагеддону" не буде.

"Нас чекає достатньо важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти", - наголосив Буданов.

"Армагеддону не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - додав він.

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Буданов уточнив, що "йдеться про все", а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. Він зауважив, що Росія продовжить комплексну боротьбу з Україною, але докладно своє твердження не став розкривати.

"Росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде - середина травня, початок червня", - заявив очільник ГУР.

Складна ситуація на фронті

Зараз чи не "найгарячішим" місцем на фронті російсько-української війни є Часів Яр на Донеччині.

Як наголосив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ворог намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас і захопити Часів Яр. За його словами, російське керівництво наказало своїм військам захопити цей населений пункт до 9 травня.

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Це дозволило б окупантам створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія може спробувати скористатися обмеженим «вікном» можливостей до прибуття в Україну допомоги від США. Тому вони очікують, що росіяни посилять атаки на всіх напрямках найближчим часом.

Росія продовжує бити по українській енергетиці

У Повітряних силах наголошують, що ціллю окупантів й надалі залишається критична та енергетична інфраструктура. Армія РФ намагатиметься знищити її, наскільки це можливо.

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Речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголошує на тому, що росіяни намагатимуться вибити енергетичну, критичну інфраструктури, наскільки це можливо.

Найбільше від російських ударів потерпають прикордонні та прифронтові регіони.

Йдеться насамперед про Харківську, Одеську, Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську та Дніпропетровську області.

Коли Україна може отримати американську зброю

США зможуть передати Україні озброєння менше ніж за тиждень після ухвалення пакету допомоги.

У Міноборони США заявили, що готові швидко надати військову допомогу Україні, щойно президент Байден підпише відповідний закон.

За словами речника Пентагону Патріка Райдера, йдеться про декілька днів.

Ймовірно, у першому транші будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

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У Білому дому раніше пообіцяли, що постачання американського озброєння Україні розпочнеться одразу після ухвалення Конгресом законопроєкту про продовження фінансування допомоги.