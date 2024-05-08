Керівництво дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії збільшило ефективність своєї основної крилатої ракети повітряного базування, додавши Х-101 дві боєголовки.
Про це повідомило Міністерство оборони Британії в соцмережі Х.
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У британському Міноборони вважають, що керівництво дальньої авіації ПКС Росії намагалося адаптувати свої ракети і тактику їх застосування протягом усього конфлікту з Україною. Основними задачами були збільшення бойової ефективності (через успішну роботу українського ППО), а також розширити можливості для більш широкого ураження і використання старих ракет.
«Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей», - пояснено в повідомленні.
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Як зазначається, ймовірно таке покращення ракети зменшило дальність запускуу, проте повна дистанція Росії непотрібна через близькому розміщенню територій ураження.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 8, 2024
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Обстріл ракетами Х-101
Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня російські сили здійснили комбінований масований обстріл України.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм.
За підрахунками, росіяни використали 22 ракети та 14 ударних дронів. З 36 цілей вдалося знешкодити 29, двома з яких були крилаті ракети Х-101/Х-555;
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Повітряні сили Сполучених Штатів першими звернули увагу на зростання повідомлень про те, що радіоелектронні перешкоди, створені Росією, серйозно ушкоджують ефективність західних боєприпасів надісланих в Україну, які користуються системою GPS.
Про це в травні повідомив Пентагон.
Пентагон повідомив про укладення контракту з американською компанією Scientific Applications and Research Associates Inc (SARA) на суму приблизно 23,5 мільйонів доларів США для постачання датчиків. Ці датчики будуть використані для модифікації комплектів JDAM-ER з метою використання їх на тих ділянках фронту, де російські сили встановили так звані GPS-перешкоди. Ці датчики будуть передані Україні у межах програми іноземних військових продажів (FMS).
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