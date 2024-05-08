Керівництво дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії збільшило ефективність своєї основної крилатої ракети повітряного базування, додавши Х-101 дві боєголовки.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії в соцмережі Х.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У британському Міноборони вважають, що керівництво дальньої авіації ПКС Росії намагалося адаптувати свої ракети і тактику їх застосування протягом усього конфлікту з Україною. Основними задачами були збільшення бойової ефективності (через успішну роботу українського ППО), а також розширити можливості для більш широкого ураження і використання старих ракет.

Advertisement

«Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей», - пояснено в повідомленні.

Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу
Більше по темі

Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу

Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

Як зазначається, ймовірно таке покращення ракети зменшило дальність запускуу, проте повна дистанція Росії непотрібна через близькому розміщенню територій ураження.

Обстріл ракетами Х-101

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня російські сили здійснили комбінований масований обстріл України.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм

Advertisement

За підрахунками, росіяни використали 22 ракети та 14 ударних дронів. З 36 цілей вдалося знешкодити 29, двома з яких були крилаті ракети Х-101/Х-555;

США надають Україні захист від російських РЕБ

Повітряні сили Сполучених Штатів першими звернули увагу на зростання повідомлень про те, що радіоелектронні перешкоди, створені Росією, серйозно ушкоджують ефективність західних боєприпасів надісланих в Україну, які користуються системою GPS.

Про це в травні повідомив Пентагон.

Пентагон повідомив про укладення контракту з американською компанією Scientific Applications and Research Associates Inc (SARA) на суму приблизно 23,5 мільйонів доларів США для постачання датчиків. Ці датчики будуть використані для модифікації комплектів JDAM-ER з метою використання їх на тих ділянках фронту, де російські сили встановили так звані GPS-перешкоди. Ці датчики будуть передані Україні у межах програми іноземних військових продажів (FMS).

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія вдарила по інфраструктурі Одещини: є загиблий та постраждалі Одеса
Росія вдарила по інфраструктурі Одещини: є загиблий та постраждалі
Київ Пост
2д тому
Армія РФ вдарила КАБами по Харкову: є загиблі та поранені Ракетні обстріли
Армія РФ вдарила КАБами по Харкову: є загиблі та поранені
Київ Пост
2д тому
Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу Ракетні обстріли
Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу
Київ Пост
2д тому
Удари по енергетиці України, ймовірно, спричинили довгострокову шкоду Ракетні обстріли
Удари по енергетиці України, ймовірно, спричинили довгострокову шкоду
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У День пам'яті про Перемогу в Європі
Далі » Шість «Золотих глобусів», чотири «Оскари» та золото апачів українця Дмитра Тьомкіна