Керівництво дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії збільшило ефективність своєї основної крилатої ракети повітряного базування, додавши Х-101 дві боєголовки.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії в соцмережі Х.

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У британському Міноборони вважають, що керівництво дальньої авіації ПКС Росії намагалося адаптувати свої ракети і тактику їх застосування протягом усього конфлікту з Україною. Основними задачами були збільшення бойової ефективності (через успішну роботу українського ППО), а також розширити можливості для більш широкого ураження і використання старих ракет.

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«Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей», - пояснено в повідомленні.

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Як зазначається, ймовірно таке покращення ракети зменшило дальність запускуу, проте повна дистанція Росії непотрібна через близькому розміщенню територій ураження.