Обмежений дозвіл з боку США, який дозволяє Україні використовувати надану американську зброю для ударів по військових цілях на території РФ, зменшив розмір російського безпечного наземного простору лише на 16%.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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США дозволяють Україні наносити удари лише по 16% території РФ

Як зазначили аналітики, політика США щодо обмеженя використання Україною американського озброєння фактично створила територію в межах досяжності дії цієї зброї, де українським військам не дозволяється завдавати нею ударів. Цю зону РФ використовує для захисту своїх бойових сил, органів управління, логістики та тилового забезпечення, які використовуються для проведення військових операцій в Україні.

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"Таким чином політика США дозволяє агресору зберігати ще щонайменше 84% безпечного наземного простору, адже Україні заборонено використовувати ATACMS на решті території Росії", – наголосили у звіті.

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США дозволили Україні наносити удари по території Росії за допомогою GMLRS для контрбатарейного вогню, але обмежила ці райони кордоном із Харківською областю.

"Обмежена зміна політики президента США Джо Байдена наприкінці травня 2024 року щодо використання наданої американської зброї проти військових цілей в Росії дозволила зменшити максимум 16% безпечний наземний простір РФ за умови, що українські війська можуть вражати всі законні російські військові цілі в межах досяжності українських HIMARS, використовуючи GMLRS в Бєлгородській, Курській і Брянській областях. Однак не ясно, чи українські сили мають на це дозвіл", – додали в аналізі.

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США дозволили бити по російським цілям західною зброєю на Харківщині

Нагадаємо, що США дозволити українським військам застосовувати на Харківщині далекобійну зброю для ураження цілей на території РФ.

Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Як зазначалося, 31 травня США вперше дозволили українським військовим використовувати деякі види зброї американського виробництва для ударів по цілям на території Росії, щоб захистити Харків. Рішення дозволяє Україні використовувати надані HIMARS для ударів по російській піхоті й центрах управління, але Україна все одно не зможе використовувати систему ATACAMS для ударів по території Росії.