Українські кіберфахівці провели успішку атаку на сервери російського провайдера «Мастертел», який забезпечує роботу банків РФ, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Українські хакери атакували сервери провайдера в Росії - подробиці

«Вже кілька днів спостерігаються збої в роботі «Мастертел» — основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори терроризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють», - йдеться в повідомленні.

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У Мінцифри зазначили, що це результат роботи українських кібервійськ, завдяки операції яких росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.

Також у відомстві закликали українців долучатися до лав ІТ-Армії.