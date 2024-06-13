Українські кіберфахівці провели успішку атаку на сервери російського провайдера «Мастертел», який забезпечує роботу банків РФ, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
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«Вже кілька днів спостерігаються збої в роботі «Мастертел» — основного постачальника комунікацій російських банків. Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори терроризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють», - йдеться в повідомленні.
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У Мінцифри зазначили, що це результат роботи українських кібервійськ, завдяки операції яких росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.
Також у відомстві закликали українців долучатися до лав ІТ-Армії.
Компанія "Мастертел" - що відомо
Акціонерне товариство «Мастертел» — російська IT/телеком компанія, яка розвиває технологічну інфраструктуру з волоконно-оптичної мережі глобального покриття регіону, сучасних вузлів зв'язку ММТХ і дата-центрів.
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За допомогою цієї інфраструктури реалізуються проєкти для російського та іноземного бізнесу: обласні сервіси, мережева інфраструктура на базі «темних» волокон, канали зв'язку, магістральний інтернет тощо.
Головний офіс компанії розташований в Москві. АТ «Мастертел» на ринку c 2000 року.
Що ще атакувала українська ІТ-Армія у Росії
Українська IT-Армія 29 лютого здійснила успішну атаку на МаіІ.гu. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська.
Усі користувачі, які перебувають поза територією Російської Федерації, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.
У Мінцифрв зазначали, що доступ до e-mail це не тільки пошта, це можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступу до девайсів.