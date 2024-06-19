Владімір Путін почав літати в регіони Росії в супроводі винищувачів, пише видання Агентство. Літаки супроводу головного літака помітили під час візиту російського президента в Якутськ у вівторок, 18 червня.
Під час цієї поїздки місцеві мешканці зафіксували, що літак Путіна прилетів у супроводі винищувача. Якутчани зафільмували щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт № 1.
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Раніше такий супровід застосовувався виключно під час візитів російського диктатора за кордон.
Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки (ГУР) в розмові з Kyiv Post розповів, що це не перший випадок, додавши, що “останнім часом [для Путіна] це стандартна практика”. А на питання про те, чого остерігається президент Росії, Юсов відповів коротко: “всього”.
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У грудні 2023 року МО Росії навіть публікувало кадри з Су-35, які супроводжували літак Путіна під час польоту до ОАЕ. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков тоді пояснював, що це було зроблено із міркувань безпеки, бо “регіон неспокійний і сповнений небезпеки та непередбачуваності”.
У січні 2024 року перед візитом Путіна до Калінінграду у Пєскова запитували, чи будуть президента супроводжувати винищувачі, проте тоді він уникнув відповіді на це запитання.
Окрім цього, Путіна регулярно супроводжують винищувачі під час візитів до Білорусі, Казахстану та Узбекистану.
Російський винищувач Су-30 СМ - що треба знати
Су-30 СМ - російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Він призначений для завоювання переваги в повітрі, дальнього патрулювання, дальнього супроводу літаків, радіолокаційного спостереження, цілевказування й управління.
Су-30СМ може нести до шести керованих ракет "повітря-повітря" середньої дальності.
Під час повномасштабного вторгнення в Україну РФ використовувала Су-30СМ для запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58.
Ціна Су-30 дорівнює приблизно 33 мільйони доларів.
Втім, попри всі заяви РФ про унікальність цього літака, ЗСУ знищили чимало Су-30 над територією України. Наприклад, Факти ICTV підрахували, що над українською землею вже було збито понад 10 літаків такого типу.