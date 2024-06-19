Владімір Путін почав літати в регіони Росії в супроводі винищувачів, пише видання Агентство. Літаки супроводу головного літака помітили під час візиту російського президента в Якутськ у вівторок, 18 червня.

Під час цієї поїздки місцеві мешканці зафіксували, що літак Путіна прилетів у супроводі винищувача. Якутчани зафільмували щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт № 1.

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Раніше такий супровід застосовувався виключно під час візитів російського диктатора за кордон.

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Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки (ГУР) в розмові з Kyiv Post розповів, що це не перший випадок, додавши, що “останнім часом [для Путіна] це стандартна практика”. А на питання про те, чого остерігається президент Росії, Юсов відповів коротко: “всього”.