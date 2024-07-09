Міністерство оборони України та фінська компанія ICEYE підписали меморандум про співпрацю для покращення розвідувальної діяльності, повідомили в пресслужбі Міноборони.

Меморандум між Міноборони та ICEYE – що відомо

Як зазначається, ця угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі.

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"Співпраця сприятиме зміцненню космічних оборонних спроможностей України та її інтеграції до глобальної космічної економіки", – пояснили в Міноборони.

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ICEYE виробляє мікросупутники й має одне з найбільших у світі угруповань радарних супутників. Воно постачає об’єктивні дані про земну поверхню практично в режимі реального часу та забезпечує доступ до актуальної інформації цілодобово за будь-яких погодних умов.

"Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України", – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Водночас у компанії зазначили, що з початку російського вторгнення в лютому 2022 року вона призупинила продаж супутникових знімків території України будь-яким неурядовим чи несоюзницьким організаціям і продовжує дотримуватися цієї позиції проти військової агресії.

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"Як оператор високотехнологічних космічних засобів і постачальник геопросторових розвідданих, ми вважаємо своїм обов'язком запобігати зловмисному використанню наших послуг проти України", – зазначили в ICEYE.

ГУР використовує супутниковий апарат ICEYE

Нагадаємо, що фахівці Головного управління розвідки за допомогою супутника зробили 4173 знімки об'єктів РФ.

Серед них були 370 аеродромів, 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази та склади пального, 147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів, 17 військово-морських баз. Також ICEYE знімає пункти постійної дислокації ЗС РФ, полігони, військові містечка й центри мобілізаційного розгортання.

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Супутник може ідентифікувати вид і тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО РФ і фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора.