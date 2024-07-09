Україна закликала Міжнародне агентство з атомної енергії скликати екстрене засідання через наслідки ракетного удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, повідомляє Міністерство енергетики.
У Міненерго закликали МАГАТЕ скликати засідання через наслідки обстрілу "Охматдиту" - що відомо
"Ударом було пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру, будівля була знеструмлена. Через значні пошкодження системи електропостачання вийшов з ладу охолоджуючий компресор магнітно-резонансного томографа, значних пошкоджень зазнали кабінети та обладнання ультразвукової діагностики", - повідомили у міністерстві.
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Відомо, що у лікарні знаходяться 27 джерел іонізуючого випромінювання. Крім того, “Охматдит” отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах програми технічного співробітництва за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.
МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту»
“Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але й є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності...Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом Pосії на дитячу лікарню в Києві”, - цитує Міненерго звернення міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена.
Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що варто знати
Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.
Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.
Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.
Очільники обласних військових адміністрацій Одещини та Рівненщини повідомили, що готові прийняти у міські та обласні лікарні дітей, які проходили лікування у столичному "Охматдиті".
Володимир Зеленський доручив знайти лікарню, в яку зможе переїхати «Охматдит». Лікарня повинна бути технічно підготовлена надати допомогу дітям. Також Президент висловив сподівання, що після російської атаки на дитячу лікарню світові лідери будуть більш рішучими у наданні допомоги Україні.
У вечірньому зверненні 9 липня Володимир Зеленський повідомив, що на відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» буде виділено додатково 300 мільйонів гривень. Раніше Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи у лікарні.
Низка лідерів ЄС також засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні. Подробиці дізнавайтесь у матеріалі Kyiv Post.