Україна закликала Міжнародне агентство з атомної енергії скликати екстрене засідання через наслідки ракетного удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, повідомляє Міністерство енергетики.

У Міненерго закликали МАГАТЕ скликати засідання через наслідки обстрілу "Охматдиту" - що відомо

"Ударом було пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру, будівля була знеструмлена. Через значні пошкодження системи електропостачання вийшов з ладу охолоджуючий компресор магнітно-резонансного томографа, значних пошкоджень зазнали кабінети та обладнання ультразвукової діагностики", - повідомили у міністерстві.

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Відомо, що у лікарні знаходяться 27 джерел іонізуючого випромінювання. Крім того, “Охматдит” отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах програми технічного співробітництва за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

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У Міжнародному агентстві з атомної енергії засудили зрив технічної допомоги Україні, спричинений ударом по дитячій лікарні.

“Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але й є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності...Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом Pосії на дитячу лікарню в Києві”, - цитує Міненерго звернення міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена.

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Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що варто знати

Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

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Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.

Очільники обласних військових адміністрацій Одещини та Рівненщини повідомили, що готові прийняти у міські та обласні лікарні дітей, які проходили лікування у столичному "Охматдиті".

Володимир Зеленський доручив знайти лікарню, в яку зможе переїхати «Охматдит». Лікарня повинна бути технічно підготовлена надати допомогу дітям. Також Президент висловив сподівання, що після російської атаки на дитячу лікарню світові лідери будуть більш рішучими у наданні допомоги Україні.

У вечірньому зверненні 9 липня Володимир Зеленський повідомив, що на відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» буде виділено додатково 300 мільйонів гривень. Раніше Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи у лікарні.

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Низка лідерів ЄС також засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні. Подробиці дізнавайтесь у матеріалі Kyiv Post.

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