Україна отримала дозвіл від Великої Британії на удари вглиб території Росії британськими ракетами Storm Shadow, пише Bloomberg, цитуючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Україна битиме ракетами Storm Shadow вглиб РФ

За словами Стармера, він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Певно, що ці ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати", – наголосив британський прем'єр, водночас зауваживши, що Україна сама вирішуватиме, як використовувати надані їй ракети для цих оборонних цілей.

Advertisement

Ракети Storm Shadow – що відомо

Це франко-британська високоточна крилата ракета класу "повітря-земля" з дальністю понад 250 кілометрів. Вона знищує важливі стаціонарні цілі, добре захищені засобами ППО. Ракету можна використовувати в будь-який час доби, за складних погодних умов та під час застосування противником засобів радіоелектронної протидії.

Більше по темі Греція передасть США понад 30 винищувачів F-16 для відправки Києву Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Ймовірно, саме ракети Storm Shadow вдарили по секретній російській військовій базі ППО в Криму.