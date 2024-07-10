Україна отримала дозвіл від Великої Британії на удари вглиб території Росії британськими ракетами Storm Shadow, пише Bloomberg, цитуючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Україна битиме ракетами Storm Shadow вглиб РФ

За словами Стармера, він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

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"Певно, що ці ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати", – наголосив британський прем'єр, водночас зауваживши, що Україна сама вирішуватиме, як використовувати надані їй ракети для цих оборонних цілей.

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Ракети Storm Shadow – що відомо

Це франко-британська високоточна крилата ракета класу "повітря-земля" з дальністю понад 250 кілометрів. Вона знищує важливі стаціонарні цілі, добре захищені засобами ППО. Ракету можна використовувати в будь-який час доби, за складних погодних умов та під час застосування противником засобів радіоелектронної протидії. 

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Ймовірно, саме ракети Storm Shadow вдарили по секретній російській військовій базі ППО в Криму.

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