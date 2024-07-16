Церемонія вшанування пам'яті загиблих відбудеться завтра біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії МН17 поблизу аеропорту "Схіпхол", повідомляє Укрінформ.

Вшанування пам'яті загиблих рейсу МН17 – подробиці

Родичі загиблих зачитають імена своїх найрідніших, також церемонією покладання квітів та хвилиною мовчання усі присутні вшанують пам'ять про них. Родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг виступить із промовою.

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Також будуть присутні король Нідерландів Віллем Олександр, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, представники урядів та організацій інших країни, зокрема Австралії та України. Родичі жертв катастрофи MH17 ініціюють створення в Нідерландах інформаційного центру в пам'ять про трагедію.

Центр можуть розмістити біля меморіального комплексу жертвам трагедії MH17 поблизу аеропорту "Схіпхол", звідки літак 17 липня 2014 року вилетів у свій останній рейс.

Більше по темі Греція передасть США понад 30 винищувачів F-16 для відправки Києву Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Міжнародна слідча група заявила, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, дислокованій у Курську.

Збиття рейсу МН17 – що відомо

Нагадаємо, що спільна слідча група з розслідування щодо збиття літака рейсу МН17 раніше дійшла висновку, що президент РФ Владімір Путін приймав рішення щодо постачання тяжкого озброєння бойовикам ДНР.

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12 червня Європейський суд з прав людини розпочав усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії". Тоді ж із Нідерландів також прибули родичі загиблих в катастрофі.

У 2020 році Нідерланди подали до ЄСПЛ міждержавну заяву проти РФ щодо збиття у 2014 році пасажирського літака рейсу МН17 та загибелі 298 осіб.