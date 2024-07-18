За минулу добу близько 90 чоловіків призивного віку отримали відмову в перетині українського кордону через відсутність військово-облікового документа, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Близько 90 чоловікам відмовили в перетині кордону – що відомо

"Якщо проаналізувати вчорашній день, то загальна кількість відмов суттєво не збільшилася. Вчора було відмовлено у перетині кордону 250 особам", зазначив Демченко

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За його словами, 16 липня загальна кількість відмов через невідповідність умовам пропуску складала близько 220. Із 17 липня додатковою умовою для перетину кордону для всіх чоловіків громадян України віком від 18 до 60 років стала наявність військово-облікового документа.

"Це може бути паперовий документ, або документ в електронній формі. Нагадаю, до паперового документа електронний прирівнюється тоді, коли у застосунку Резерв+ згенерований QR-код, який надалі можуть зчитати інспектори, щоб отримати необхідну інформацію про людину", – пояснив речник.

Більше по темі Майже 12 тис. штрафів від ТЦК передали на примусове стягнення цього року За 5 місяців цього року до виконавчої служби надійшли більше штрафів від ТЦК, аніж за весь попередній рік.

Відтепер, у разі відсутності військово-облікового документа людина отримає відмову у виході за межі країни.

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Що чекає на чоловіків після 16 липня

16 липня був останнім днем, коли військовозобов'язані мали оновити дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку Резерв+. Чоловіки від 18 до 60 років і деякі категорії жінок мали на це два місяці після прийняття нового закону про мобілізацію.

Багатьох із тих, хто оновив свої дані за допомогою онлайн додатка, після 16 липня очікує направлення на ВЛК. Насправді його проходження формально й вважається "окремим видом військового обов'язку", тобто процес оновлення даних вважається завершеним і без візиту до лікарської комісії.

Повістки онлайн після реєстрації та оновлення даних через Резерв+ приходити не будуть. Однак усіх військовозобов'язаних, які не оновили свої дані в 60 денний строк, можуть оштрафувати на суми від 17 до 25 тис. гривень.

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Тепер також Центри комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати повістку за останньою адресою, яка наявна в реєстрі.