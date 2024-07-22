Понад 860 тис. доларів Heller Tools задекларувала від продажів компанії з Москви "Торговий дом Трейдтулс", пише The Financial Times.

Heller Tools продавала інструменти Росії

Загалом сума укладених угод із російськими компаніями сягнула 1,2 млн доларів.

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За даними митної служби, експорт Heller до "Трейдтулс" припинився в червні 2023 року. "Торговий дом Трейдтулс" пов’язують із російською контрабандистською операцією ФСБ "Сернія", створеною для обходу санкцій ЄС і США та отримання обладнання для російського ВПК.

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Компанія Heller Tools задекларувала також 300 тис. доларів від продажів "Тірекс" за минулий рік. Це підприємство заснували у червні, а його власником став чоловік, який раніше працював у "Трейдтулс".

Згідно з даними видання, інструменти, які продає Heller Tools, до грудня 2023 року не були включені до списків експортного контролю.

"Якщо нам буде відомо, що компанії знаходяться в санкційних списках або порушують вимоги законодавства, ми негайно припинимо ділові відносини або взагалі не будемо вступати в ділові відносини і не будемо поставляти туди будь-які товари", – запевнили в Heller Tools.

У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів

Суд у Німеччині виніс вирок бізнесмену з подвійним німецько-російським громадянством за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

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59-річний чоловік доставив до Росії 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях, у період з січня 2020 року по травень 2023 року. Фігурант намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина.

Серед них були деталі, які використовуються в безпілотнику "Орлан-10", який російська армія використовує у війні.

На компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, яка брала незаконну участь у будівництві Кримського мосту, наклали штраф на суму майже 1,8 мільйона євро. У період із 2015 по 2016 компанія продавала установки та елементи до них для будівництва Кримського мосту та відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.