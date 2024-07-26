Велика Британія планує розробити ракети дальнього радіуса дії, які можуть знищити російську ядерну зброю.

Серед причин створення - в Європі зростають побоювання, що Володимир Путін може бути готовий її застосувати, повідомляє The Times.

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В Європі розроблять ракету для протидії російській ядерній зброї - що відомо

Згідно з інформацією дипломатичних джерел, Велика Британія у співпраці з Німеччиною буде створювати зброю з радіусом дії близько 3200 км.

Союзники передбачають, що ця зброя зможе долетіти від Берліна до Москви у випадку, якщо Путін вирішить застосувати тактичну ядерну зброю.

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Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі обговорював цей проєкт зі своїм німецьким колегою в середу у Берліні.

Він перебував там в рамках дипломатичного турне Європою з метою посилення співпраці між Великою Британією і її союзниками і просування оборонної стратегії «НАТО в першу чергу».

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Згідно з планами, ракети дальнього радіусу дії будуть розміщені в Німеччині на заміну американським ракетам, які будуть розгорнуті там в найближчі роки.

Дипломатичне джерело повідомило, що нещодавні заяви очільника Кремля та інших осіб свідчать про те, що Росія знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

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Цього місяця США і Німеччина оголосили, що американські ракети дальнього радіусу дії будуть періодично розміщуватися в Німеччині з 2026 року, вперше з часів холодної війни.

Джерело виданняThe Times зазнасило, що американська зброя залишатиметься у ФРН, поки Європа розробляє власну зброю. Це рішення викликало гнівну реакцію Москви.

Польща, Італія, Франція та Німеччина створять крилату ракету з дальністю понад 500 км - що відомо

У межах саміту НАТО міністри оборони країн підписали документ про наміри розробити крилату ракету дальністю понад 500 кілометрів для спільної оборони.

Проєкт має назву "Elsa" та передбачає розробку крилатої ракети, яка матиме значно більшу дальність, ніж німецька Taurus (500 км), і яку можна буде запускати з суші та моря.