Фінська Прикордонна служба підозрює російське судно у територіальному порушенні морської акваторії Фінляндії в східній частині Фінської затоки. Цмовірне порушення відбулося 26 липня.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Фінляндії.

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Фінляндія розслідує ймовірне порушення морських кордонів Росією - що відомо

«Ймовірне порушення відбулося вдень 26 липня 2024 року», - зазначили у відомстві.

Міноборони як найвищий територіальний наглядовий орган координує діяльність інших органів з питань територіального нагляду.

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Прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону.

У пресрелізі зазначили, що попереднє підтверджене територіальне порушення було зафіксоване 10 червня 2024 року.

Тоді чотири російські літаки увійшли в повітряний простір Фінляндії неподалік узбережжя Ловіїси та Порвоо.

Прикордонна служба розслідує інцидент і надасть додаткову інформацію пізніше.

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РФ постійно глушить сигнал GPS у Фінляндії - подробиці

Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило виданню Iltalehti 11 липня, що збої в роботі GPS збільшились за останній тиждень, пов'язавши це з масштабним збоєм, який стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.

Морський лоцман Фінляндії повідомив, що зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі країни. GPS був недоступний на 90 % маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.

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Повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають країни Балтики та інші європейські регіони.