Польща відкриє кордони з Білоруссю за умови звільнення польсько-білоруського журналіста Анджея Почобута, повідомив Укрінформ, цитуючи міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава Сікорського.

Польща відкриє кордони з Білоруссю, коли Почобут вийде на волю

Сікорський нагадав, що рішення про закриття пункту в Бобровниках ухвалив попередній уряд Польщі у відповідь на політичний процес і ув’язнення Анджея Почобута. Проте, за словами голови МЗС Польщі, дата відкриття залежить від тривалості поневолення Анджея Почобута.

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"Переговори з владою в Мінську – занадто сильне слово", – пояснив Сікорський.

За його словами, білоруська сторона знає, що з міркувань культурної солідарності справа Анджея Почобута, громадянина Білорусі, але поляка в сенсі культури та ідентичності, є для Польщі особливо близькою, і уряд вважає висунуті проти нього звинувачення повністю безпідставними.

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Польська влада незмінно відділяє простих білорусів від влади в Мінську, про що свідчить, зокрема, те, що громадяни Білорусі, на відміну від громадян Росії, можуть в'їжджати до Польщі на власних автомобілях.

У той час, коли в Білорусі не було політв'язнів, Польща робила кроки для запуску малого прикордонного руху, але Мінськ був до цього не готовий. Польща також "бореться разом із усім ЄС" за всіх політв’язнів, які залишилися в Білорусі.

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"На жаль, вони [білоруси – ред.] є громадянами режиму, який порушує принципи міжнародного співіснування. Білорусь, нагадаю, зловживає системою Інтерполу. Нагадаю також, що частину санкцій запровадили через те, що у 2021 році Білорусь де-факто захопила європейський літак і хитріст. змусила його приземлитися в Мінську, щоб заарештувати опозиціонера. Це те, що зробила білоруська влада", – додав Сікорський.

Анджея Почобута затримали у 2021 році. Він наразі відбуває восьмирічне ув’язнення у Білорусі за звинуваченнями, серед яких "заподіяння шкоди" національній безпеці країни.

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Польща провела нову військову операцію на кордоні з Білоруссю

На польсько-білоруському кордоні 1 серпня стартувала військова операція "Безпечне Підляшшя", в якій задіяні 17 тисяч військових.

За нову операцію відповідє 18-а механізована дивізія. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косові.

Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів каміння.

Кордон між цими країнами став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у "гібридній війні" проти Заходу, зазначали у Reuters.