У суботу, 10 серпня, спортсменка Ірина Коляденко принесла Україні ще одну срібну медаль на Олімпіаді у Парижі.

Наша борчиня стала другою у фіналі змагань з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг.

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Ірина Коляденко - срібна призерка Олімпіади

Ірина Коляденко поступилася японці Сакурі Мотокі.

«Попри те, що Ірина активніше розпочала сутичку і заробила 1 бал, до кінця першого періоду японка зуміла перехопити ініціативу на свою користь (1:4). У другому періоді, завдяки кільком результативним атакам, японка достроково одержала перемогу (1:12)», - розповіли деталі поєдинку в НОК України.

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Після поєдинку спортсменка сказала, що засмучена через «срібло». Мовляв, могла б більше.

«Зараз я засмучена через срібло… Я відчувала, що з моїм потенціалом, тренером, моєю командою ми можемо виграти золото, тому я засмутилася», - зізналася Ірина.

Вона зазначила, що у перший змагальний день видала всі свої емоції і не встигла відновитися. Тому вважає, що насамперед програла цю сутичку саме психологічно.

«Початок поєдинку трохи затягнувся, ми дуже довго на нього чекали. До того ж всередині самої сутички була дуже велика перерва і це збило мене з режиму. Якби я не хотіла, не змогла включити у собі терпіння. На жаль, моїх сил вистачило на один день - вчора (9 серпня - ред.) я виклалася на повну як емоційно, так і фізично», - пояснила срібна призерка.

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Фінал Ірина Коляденко - Сакура Мотокі / AFP

На шляху до фіналу бронзова призерка Ігор-2020 пройшла справжнє випробування, здолавши трьох чемпіонок світу різних років.

Вона перемогла Орхон Пуревдорж з Монголії та болгарку Біляну Дудову.

У півфіналі українка змагалася з Айсулуу Тинибековою з Киргизстану.

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Саме цій суперниці наша борчиня програла сутичку за вихід до фіналу Олімпійських ігор у Токіо. Тоді Ірина Коляденко виграла бронзову нагороду.

В Олімпійському комітеті наголосили, що вперше за 20 років Україна знову мала свою представницю у фіналі жіночої боротьби на Олімпійських іграх.

Олімпіада 2024: скільки медалей в України

У скарбничці української збірної вже 12 нагород.

Наші спортсмени вибороли три «золота», п'ять срібних медалей та чотири «бронзи».

Золото здобули команда українських фехтувальниць, боксер Олександр Хижняк та стрибунка Ярослава Магучіх.

«Срібло» у борчині Ірини Коляденко, гімнаста Іллі Ковтуна, українських веслувальниць Людмили Лузан та Анастасії Рибачок, борця Парвіза Насібова та стрільця Сергія Куліша.

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Третю сходинку на олімпійському п'єдесталі посіли шаблістка Ольга Харлан, легкоатлетка Ірина Геращенко, легкоатлет Михайло Кохан та борець Жан Беленюк.