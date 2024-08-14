Російська пропаганда поширює заяви речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової щодо ситуації у Курській області, щоб закріпити у свідомості громадян РФ образ українців як ворогів, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Москва хоче інформаційно ізолювати Курщину - що відомо
У ЦПД спростували заяву Захарової про те, що українські військові під час операції у Курській області нібито отримали від командування наказ розстрілювати цивільних у разі опору.
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"Ця інформація не відповідає дійсності, Україна непохитно дотримується міжнародного законодавства щодо поводження з цивільними під час бойових дій. Ворог не має доказів своїх звинувачень, тому вдається до брехні та маніпуляцій", - заявляють у ЦПД.
У повідомленні зазначається, що заява Захарової є частиною зусиль для просування пропаганди про "звірства українців" у Курській області задля дискредитації України в очах світової спільноти.
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"До того ж Кремль хоче закріпити у свідомості росіян образ українців як ворогів, а також заохотити до евакуації із зони бойових дій максимальну кількість людей. Таким чином Москва прагне інформаційно ізолювати територію Курської області, щоб приховати від населення власну безпорадність", - заявили у ЦПД.
Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати
Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.
Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
У міноборони РФ 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.
Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що через удар із установок HIMARS по військах Росії 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області ворог міг втратити до півтисячі солдатів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають наразі 74 населених пунктів у Курській області.
У ніч проти 14 серпня на території Курської області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Президент України 14 зауважив, що у Курській області ЗСУ просуваються «від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби». За цей ж час ЗСУ взяли у полон понад 100 російських військових.
Також українська влада обговорила створення військових комендатур на території Курської області за необхідності.