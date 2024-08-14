Російська пропаганда поширює заяви речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової щодо ситуації у Курській області, щоб закріпити у свідомості громадян РФ образ українців як ворогів, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Москва хоче інформаційно ізолювати Курщину - що відомо

У ЦПД спростували заяву Захарової про те, що українські військові під час операції у Курській області нібито отримали від командування наказ розстрілювати цивільних у разі опору.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

"Ця інформація не відповідає дійсності, Україна непохитно дотримується міжнародного законодавства щодо поводження з цивільними під час бойових дій. Ворог не має доказів своїх звинувачень, тому вдається до брехні та маніпуляцій", - заявляють у ЦПД.

У повідомленні зазначається, що заява Захарової є частиною зусиль для просування пропаганди про "звірства українців" у Курській області задля дискредитації України в очах світової спільноти.

Більше по темі Буферна зона на Курщині убезпечить українське прикордоння від обстрілів За словами голови МВС України, по прикордонню Сумської області упродовж лише цього літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів.

"До того ж Кремль хоче закріпити у свідомості росіян образ українців як ворогів, а також заохотити до евакуації із зони бойових дій максимальну кількість людей. Таким чином Москва прагне інформаційно ізолювати територію Курської області, щоб приховати від населення власну безпорадність", - заявили у ЦПД.

Advertisement

Фото: ЦПД

Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати

Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

У міноборони РФ 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що через удар із установок HIMARS по військах Росії 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області ворог міг втратити до півтисячі солдатів.

Advertisement

Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають наразі 74 населених пунктів у Курській області.

У ніч проти 14 серпня на території Курської області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Президент України 14 зауважив, що у Курській області ЗСУ просуваються «від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби». За цей ж час ЗСУ взяли у полон понад 100 російських військових.

Також українська влада обговорила створення військових комендатур на території Курської області за необхідності.