Віцепрезидентка США Камала Гарріс у більшості штатів випереджає колишнього президента Дональда Трампа у передвиборчій президентській гонці.

За Гарріс готові проголосувати 48% виборів проти 47% за Трампа, пише The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project.

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Гарріс випереджає Трампа у більшості ключових штатах - подробиці

Згідно з результатами опитування в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін (основні штати), Гарріс випереджає Трампа на 1 пункт.

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За неї готові проголосувати 48% виборів проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

Віцепрезидентка США незначно випереджає Трампа в п’ятьох з семи ключових штатів.

Експрезидент США випереджає Гарріс лише у Неваді, проте, з моменту попереднього опитування у травні, вона зменшила свій відрив у шість пунктів у цьому штаті.

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Так Україна зможе скористатися переданими від партнерів винищувачами F-16 раніше.

Водночас у Джорджії в обох кандидатів у президенти однаковий відсоток підтримки (по 48%).

Відомо, що Гарріс випереджає Трампа на 2 пункти в Арізоні, де раніше Трамп випереджав Байдена на 1 пункт.

Вона також випереджає Трампа в Північній Кароліні, подолавши перевагу Трампа у 7 пунктів у штаті в травні, і обганяє його на 1 бал в Пенсільванії, де Трамп раніше випереджав Байдена на 3 бали.

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Президентські вибори у США – що відомо

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада. 

Від демократів спочатку мав балотуватися президент США Джо Байден. Однак, він вирішив знятися з виборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс. 

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що погодився на дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

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Вони могли би відбутися 4 вересня, а модерацією займався би телеканал Fox News.

Однак згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

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