Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з Курської, Бєлгородської та Брянської областей, повідомили в заяві посольства Індії в Росії.

Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох регіонів РФ

"Зважаючи на нещодавні інциденти з безпекою в Брянській, Бєлгородській та Курській областях, громадянам Індії рекомендовано вжити необхідних заходів обережності та тимчасово виїхати за межі цих регіонів", − сказано в заяві.

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Бої в Курській області − що треба знати

Наступ на Курщину триває з 6 серпня.  

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Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

Український наступ, за даними АFP, був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

12 серпня Президент України вперше підтвердив, що ЗСУ проводять операцію у Курській області, а згодом заявив, що під контролем перебувають щонайменше 74 населені пункти регіону.

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15 серпня в Глушківському районі Курської області в Росії оголосили обов'язкову евакуацію.

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