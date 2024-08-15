Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з Курської, Бєлгородської та Брянської областей, повідомили в заяві посольства Індії в Росії.
Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох регіонів РФ
"Зважаючи на нещодавні інциденти з безпекою в Брянській, Бєлгородській та Курській областях, громадянам Індії рекомендовано вжити необхідних заходів обережності та тимчасово виїхати за межі цих регіонів", − сказано в заяві.
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