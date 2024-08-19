Президент США Джо Байден заявляє, що припинення вогню в Газі залишається можливим, пише The Times of Israel.
Угода про припинення вогню в секторі Гази − подробиці
Згідно з інформацією видання, Байден повідомив журналістам, що переговори досі тривають і що "ми [США − ред.] не здаємося", додавши, що угода "досі можлива" попри взаємні звинувачення Ізраїлю та ХАМАСу.
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Як зазначає The Times of Israel, Держсекретар США Ентоні Блінкен наразі приземлився в Тель-Авіві.
Метою його візиту й стало обговорення питання припинення вогню.
Переговори між Ізраїлем і ХАМАСом − що відомо
ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня. Там це пояснили тим, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нібито не зацікавлений у досягненні угоди, яка би повністю припинила агресію.
Однак 12 серпня Нетаньягу заявляв про готовність розглянути можливість укладення угоди про припинення вогню з новим лідером ХАМАСу Ях’єю Сінваром.
США та Південна Корея розпочали масштабні літні військові навчання
Служби безпеки Ізраїлю поставилися скептично через сильний опір з боку крайніх правих міністрів у коаліції чинного прем'єра країни. Наразі уряд країни готується до найгірших сценаріїв, зокрема, накопичує альтернативні види палива для електростанцій на випадок порушення регулярного постачання.