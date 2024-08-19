Німецький уряд впевнений, що ще до кінця року втілять план G7 з виділення Україні кредиту на 50 млрд доларів, який компенсують завдяки доходам із заморожених російських активів.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи заступника речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер.

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Німеччина фінансуватиме потреби України в межах механізму G7

"Ми твердо виходимо з того, що те, про що було узгоджено в Італії, є реальним, що це можна втілити в життя. З наступного року кредит буде доступний", − пояснив Бюхнер.

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Бюхнер назвав справедливим, аби країна-агресор сама платила за те, щоб Україна могла захищатися.

Заступник речника зауважив також, що Німеччина залишається найбільшим, з великим відривом від інших європейських країн, постачальником допомоги, в тому числі військової, Україні. Ця допомога не зменшуватиметься.

Речник Міністерства фінансів Фабіан Лебер також запевнив, що весь уряд продовжуватиме надавати військову допомогу, скільки буде потреба.

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"Важливо підкреслити, що ми як уряд, міністр фінансів, ми, звісно, хочемо так підтримати Україну, щоб вона могла захиститися в російській агресивній війні", − додав Лебер.

За словами Лебера, кредитні гроші передадуть напряму в бюджет України, і Київ зможе використати їх на те, що вважає за потрібне.

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"У ході цього фінансування, починаючи з 2025 року, планується перейти на міжнародне фінансування допомоги України в рамках міжнародного інструменту, який був узгоджений у червні на зустрічі G7. Щодо цього інструменту наразі ведеться інтенсивна робота", − закцентував Лебер.

Водночас він запевнив, що "якщо виникне якась нагальна потреба, німецький Мінфін готовий у будь-який момент розглянути це".

Україна може отримати ще ЗРК IRIS-T та танки Leopard – скільки й коли

Уряд Німеччини планує до кінця наступного року передати України додаткові ЗРК IRIS-T та танки Leopard.

До кінця поточного року передадуть іще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 пускові установки IRIS-T SLS; 10 подальших зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки, а також ще 30 танків Leopard 1A5.

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Наступного року Німеччина підготує ще 10 тисяч бійців ЗСУ.

Німеччина також передала Україні черговий пакет військової допомоги, в якому засоби ППО, дрони, допоміжні машини.

У червні Німеччина передала анонсований раніше великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.