Україна може використовувати надану Данією зброю на території РФ, заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Данія дозволила використовувати надану Україні зброю без обмежень

Расмуссен підтримує будь-яке використання Україною наданої данської зброї під час наступу на російський прикордонний регіон. Міністр зазначив, що не можна встановлювати обмеження на те, що зброю можна використовувати лише на території України.

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"Ви не можете сказати Україні, щоб вона не переходила на інший бік …І не переривала ланцюги постачання [зброї армією РФ – ред.]. Це оборонна операція, яка має на меті перервати російські ланцюги постачання до російських військових частин на окупованій українській території", – додав Расмуссен.

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За його словами, Данія рішуче підтримує Україну в її боротьбі проти Росії, і сьогоднішній пакет допомоги матиме значення у боротьбі з російською агресією.

Більше по темі Данія анонсувала 20-й пакет допомоги Україні на $115 млн Центральне місце в пакеті посіли фінансові внески, зокрема для оборонної промисловості.

Які країни дозволили використовувати надану Україні зброю без обмежень

Естонія продовжує стежити за операцією України в Курській області та назвала це частиною самооборони України. Уряд країни ніколи не встановлював жодних обмежень щодо того, де і як Україна може використовувати надану військову допомогу.

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Коментуючи просування Збройних сил Україні у Курській області РФ, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Україна має право оборонятися і може використовувати надану Фінляндією зброю на території РФ.

Британські посадовці намагаються переконати союзників дозволити використання крилатих ракет Storm Shadow Україною на території Росії. Через ризик ескалації уряди досі не дозволяли Україні використовувати зброю великої дальності.

Сьогодні, 19 серпня, уряд Данії підготував для України пакет короткострокової та довгострокової допомоги вартістю 783 млн данських крон (115 млн доларів США) для потреб ЗСУ.