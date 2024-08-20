Президент України Володимир Зеленський звертався з проханням до лідерів ЄС щодо допомоги в поверненні до України чоловіків призовного віку, але йому відмовили.

Про це повідомили в Bloomberg.

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Зеленському відмовили у поверненні чоловіків призивного віку

"Зеленський намагався змусити своїх союзників допомогти повернути до України більше чоловіків боєздатного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна", – пояснили в Bloomberg.

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Наразі країни Центральної та Східної Європи відчувають нестачу працівників, тому ні Польща, ні Чехія, не хочуть втрачати українців. Частка українців у будівельних і транспортних компаніях цих країн становить близько 30%.

"Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася б без українських робітників", – зауважив керівник головної лобістської групи чеської роздрібної торгівлі та готельно-ресторанної індустрії Томаш Проуза.

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У Bloomberg додали, що українці в Польщі здебільшого забезпечують себе самостійною працею, причому 80% їхніх доходів становить зарплатня. У Чехії українські біженці сплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі 2024 року.

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З 2022 року кількість аспірантів збільшилася в 6,5 разів

З 2022 року в українських університетах частка вступників-чоловіків віком від 25 років склала 67%.

200 тисяч осіб цьогоріч зареєструвалися на магістратуру та аспірантуру в Україні.

У 2019–2021 роках кількість вступників на аспірантуру в середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб.

З 2019 по 2021 на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старші 25 років. Частка чоловіків віком від 25 років, які вступили на денну, заочну або вечірню форму навчання на бюджет чи за контрактом в аспірантурі, не була більша за 33%.