На тимчасово окупованій території Херсонщини Росія заснувала "раду з інвестицій та промислового розвитку", повідомили в Центрі національного спротиву.
Росіяни створили нову окупаційну структуру на Херсонщині
До складу "ради з інвестицій та промислового розвитку" увійшли такі росіяни:
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- Владімір Боделан;
- Руслан Сіртланов;
- Тіхон Балаянц та інші неназвані особи.
Метою створення ради є залучення інвестицій.
"Проте під "інвестиціями" окупанти розуміють грабіж та захоплення майна тих, хто був змушений покинути регіон через окупацію: вивезення обладнання та захоплення виробничих потужностей", – пояснили в Центрі.
Так, за даними ЦНС, учасники ради фактично є мародерами.
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Для створення осередків окупаційної влади в сільській місцевості загарбники оголосили конкурс "лідери села" за гроші.
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Причиною стало те, що місцеві переважно не бажають співпрацювати з Росією.