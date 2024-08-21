На тимчасово окупованій території Херсонщини Росія заснувала "раду з інвестицій та промислового розвитку", повідомили в Центрі національного спротиву.

Росіяни створили нову окупаційну структуру на Херсонщині

До складу "ради з інвестицій та промислового розвитку" увійшли такі росіяни:

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Владімір Боделан;

Руслан Сіртланов;

Тіхон Балаянц та інші неназвані особи.

Метою створення ради є залучення інвестицій.

"Проте під "інвестиціями" окупанти розуміють грабіж та захоплення майна тих, хто був змушений покинути регіон через окупацію: вивезення обладнання та захоплення виробничих потужностей", – пояснили в Центрі.

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Так, за даними ЦНС, учасники ради фактично є мародерами.

Росіяни шукають по селах на ТОТ "лідерів села" для вербування

Для створення осередків окупаційної влади в сільській місцевості загарбники оголосили конкурс "лідери села" за гроші.

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