Цілі наступу ЗСУ на Курську досі є предметом обговорень Вашингтона з Києвом, заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

США обговорюють з Україною довгострокові цілі наступу ЗСУ на Курщині

Райдер нагадав слова Президента України Володимира Зеленського про те, що операція в Курській області має на меті створення так званої буферної зони.

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"Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тому ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхню мету", – пояснив речник Пентагону.

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Райдер наголосив, що Штати зосереджені на свободі та суверенності України, а також її здатності стримувати агресію в майбутньому.

"Що стосується їхньої операції в Курську, то, як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це, безумовно, продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо", – додав він.

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За його словами, політика США залишається незмінною щодо застосування ударних сил і далекобійних засобів для завдавання глибоких ударів.

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"Як ми вже говорили, проведення оборонних операцій через кордон дозволено. І я на цьому зупинюся", – підсумував Райдер.

Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо

Наступ розпочався 6 серпня та триває досі.

17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військових у Курській області.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Аналітики з ISW повідомляли, що ЗСУ продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа.

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області. Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.