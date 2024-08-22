Державний департамент США отримав інформацію, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти через День незалежності в Україні, повідомило посольство США з посиланням на Держдепартамент.

Коли Росія може завдати ударів по урядових та цивільних об’єктах України

Посольство закликало громадян США подбати про власну безпеку та наголосило, що російські удари становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури.

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"Безпекова ситуація по всій Україні дуже нестабільна, і умови можуть погіршуватися без попередження", – наголосили в посольстві.

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Останні удари РФ по Україні – що відомо

За минулу добу сили протиповітряної оборони збили 50 ворожих БпЛА та одну російську авіаційну ракету.

Російські війська завдавали ударів по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області та 69-ма ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

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А в ніч проти 20 серпня ППО ліквідувала 28 ворожих повітряних цілей.

Тоді Росія запустила 26 ударних безпілотників "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ. Дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезької області, а крилата ракета "Іскандер-К" – із Брянської області.