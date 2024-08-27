У четвер, 29 серпня, під час неформальної зустрічі Ради ЄС обговорять додаткові системи ППО для України, повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у соцмережі Х (колишній Twitter).

Коли в ЄС обговорять додаткові засоби ППО для України

За його словами, Україні зараз потрібна ППО, тому Боррель обговорить це із Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ Євросоюзу на неформальній зустрічі Ради у закордонних справах у четвер.

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Боррель наголосив, що Росія посилила свою агресію, відновивши масовані удари по Україні, спрямовані на знищення цивільної інфраструктури, включно з гідроелектростанціями.

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На думку очільника дипломатії Європейського Союзу, зняття обмежень на використання можливостей проти російської армії згідно з міжнародним правом зміцнить оборону України й убезпечить життя, а також зменшить масштаби руйнувань в Україні.

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Боррель закликав надати Україні більше засобів ППО

31 липня, після того, як столиця України стала об’єктом чергової масованої хвилі російських атак, Боррель заявив, що Україна потребує допомоги, і що країнським військовим необхідно без зволікань надати більше засобів протиповітряної оборони.

За його словами, негайне забезпечення України більшою кількістю засобів протиповітряної оборони та військової техніки є критично важливим.

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