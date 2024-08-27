У четвер, 29 серпня, під час неформальної зустрічі Ради ЄС обговорять додаткові системи ППО для України, повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у соцмережі Х (колишній Twitter).
Коли в ЄС обговорять додаткові засоби ППО для України
За його словами, Україні зараз потрібна ППО, тому Боррель обговорить це із Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ Євросоюзу на неформальній зустрічі Ради у закордонних справах у четвер.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Боррель наголосив, що Росія посилила свою агресію, відновивши масовані удари по Україні, спрямовані на знищення цивільної інфраструктури, включно з гідроелектростанціями.
На думку очільника дипломатії Європейського Союзу, зняття обмежень на використання можливостей проти російської армії згідно з міжнародним правом зміцнить оборону України й убезпечить життя, а також зменшить масштаби руйнувань в Україні.
Рішення про збиття російських цілей над Україною може ухвалюватися кількома країнами НАТО
I reiterate that lifting restrictions on the use of capabilities against vs the Russian military involved in aggression against Ukraine, in accordance with international law, would strengthen Ukrainian self-defence, safe lives and reduce destruction in Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2024
2/2
Боррель закликав надати Україні більше засобів ППО
31 липня, після того, як столиця України стала об’єктом чергової масованої хвилі російських атак, Боррель заявив, що Україна потребує допомоги, і що країнським військовим необхідно без зволікань надати більше засобів протиповітряної оборони.
За його словами, негайне забезпечення України більшою кількістю засобів протиповітряної оборони та військової техніки є критично важливим.