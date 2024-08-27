У четвер, 29 серпня, під час неформальної зустрічі Ради ЄС обговорять додаткові системи ППО для України, повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у соцмережі Х (колишній Twitter).

Коли в ЄС обговорять додаткові засоби ППО для України

За його словами, Україні зараз потрібна ППО, тому Боррель обговорить це із Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ Євросоюзу на неформальній зустрічі Ради у закордонних справах у четвер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Боррель наголосив, що Росія посилила свою агресію, відновивши масовані удари по Україні, спрямовані на знищення цивільної інфраструктури, включно з гідроелектростанціями.

Advertisement

На думку очільника дипломатії Європейського Союзу, зняття обмежень на використання можливостей проти російської армії згідно з міжнародним правом зміцнить оборону України й убезпечить життя, а також зменшить масштаби руйнувань в Україні.