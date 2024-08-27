Після ударів Сил оборони України по інфраструктурі російської армії в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірки місцевого населення, повідомили в Центрі національного спротиву.

У Криму посилили перевірки мешканців через успішні дії ЗСУ

Росія збільшила кількість патрулів поблизу портів і військових об'єктів, а росгвардійці, своєю чергою, вибірково перевіряють місцеве населення.

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Їх цікавлять телефони місцевих мешканців та інформація, яка там є.

"Закликаємо бути пильними й враховувати це під час планування прогулянок", – наголосили в ЦНС.

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Росія прикриває своє угруповання цивільними в тимчасово окупованому Криму

ЗС РФ переміщує власну техніку в цивільні райони Криму для уникнення атак від України.

Йдеться про цілеспрямоване розміщення військових об’єктів біля цивільних районів, щоб стримати українські удари.

Таким чином Росія порушує правила міжнародного гуманітарного права, зокрема вимогу до військового командування не розміщувати військові об’єкти в густонаселених районах або поблизу них.

До того в небі над Кримом відбувся поєдинок між американською ракетою 1990-х і російською ракетною системою ППО С-500, яку Москва називає "найкращою в світі".

Росіяни в Криму посилили тиск на громадян України

Російська окупаційна влада Криму посилює репресії проти громадян України, які мешкають на півострові.

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Протягом 2022 року росіяни повідомляли про щонайменше 3 справи, у 2023 році їх було 6, а в 2024 році лише за перше півріччя 18 справ про так звану "держзраду",

Якщо раніше людей звинувачували в "екстремізмі" чи "тероризмі", то зараз їм фабрикують справи про "держзраду" з ув’язненням на десятки років, або й довічно.