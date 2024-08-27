Рішення про збиття російських повітряних цілей над територією України може ухвалюватися без залучення всіх країн Альянсу, повідомив Укрінформ, цитуючи польського експерта, ексміністра національної оборони Польщі Януша Онишкевича.

Як має ухвалюватися рішення про збиття російських цілей над Україною

Експерт наголосив, що вчорашнє порушення російським повітряним обʼєктом повітряного простору Польщі "однозначно актуалізує тему збиття польською системою ППО російських повітряних цілей над територією України".

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"До цього треба повернутися і не треба ховати голову у пісок, адже такого роду інциденти ще можуть траплятися у майбутньому", – зауважив ексміністр національної оборони РП.

Онишкевич наголосив, що прийняття такого рішення не мусить відбуватися на рівні НАТО, для цього цілком достатньо буде рішення однієї чи декількох країн Організації. Утім, це має відбуватися за згоди й без відвертих протестів інших країн-членів з огляду "на потребу певної солідарності і одностайності дій в межах Альянсу".

"Збиття ракет цілком може бути індивідуальним рішенням Польщі, наприклад у співпраці із США, Великою Британією чи якоюсь іншою країною. Але це має бути завідома і за згодою інших країн. Це не повинно стати несподіванкою, щоб не було спротиву якоїсь із країн Альянсу", – пояснив Онишкевич.

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Польща піднімала власну авіацію через масований удар Росії по Україні

Вранці 26 серпня у південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через ракетну загрозу на заході Україні.

Тоді один із російських БпЛА залетів у повітряний простір Польщі з Львівської області.

Об'єкт перетнув польський кордон о 07:43 за київським часом у районі Червонограда Львівської області, однак приблизно за півгодини зник із радарів на території Польщі за 25 км від кордону з Україною.

Востаннє росіяни застосовували свою дальню авіацію для обстрілу українських міст 8 липня, коли завдали масованого ракетного удару по Києву, де під вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня "Охматдит".