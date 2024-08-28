Французька влада 25 березня видала ордери не тільки на арешт гендиректора соцмережі Telegram Павла Дурова, а також його брата Миколи, пише Politico з посиланням на французький адміністративний документ.

Брата Павла Дурова також оголосили в розшук у Франції

Справа стосується відмови Telegram співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні сексуального насильства над дітьми.

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У документі наголосили на "практично повній відсутності співпраці Telegram" із французькою та європейською владою.

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Братів звинувачують у пособництві в зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи.

Ордери видали після того, як платформа не надала відповіді на попередній судовий запит щодо ідентифікації користувача Telegram. До цього відділ кіберзлочинності паризької прокуратури проводив таємне розслідування щодо Telegram. 

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Над цим працювала 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби.

Віцепрезидент Telegram Ілля Перекопський також фігурує в короткому викладі справи, хоча в документі не зазначено, чи видали на нього ордер.

Адвокат Павла Дурова відмовився коментувати розслідування.

"На даному етапі єдиною особою, яка допитується у цій справі, є Павло Дуров", – зазначили в прокуратурі.

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У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова – подробиці

24 серпня у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова. 

Поліція затримала Дурова, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. 

Суд дозволив провести обшуки у Дурова в межах розслідування можливої протизаконної діяльності користувачів Telegram та відсутності належної системи модерування у месенджері.

Гендиректору месенджера можуть оголосити підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві, розповсюдженні дитячої порнографії та відмиванні грошей.

26 серпня Павлу Дурову продовжили арешт.

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