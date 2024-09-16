Президент Володимир Зеленський підписав закон №11507, що передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури – Сил безпілотних систем.

Відповідне оновлення з’явилося на сайті Верховної Ради.

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Зеленський підтримав створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ

Згідно з оновленнями картки законопроєкту, 16 вересня документ був повернутий до Верховної Ради з підписом Президента України.

3 вересня Верховна Рада України ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України", згідно з якими у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

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Що відомо про створення Сил безпілотних систем

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ - Сили безпілотних систем.

Проєкт указу про створення Сил безпілотних систем напрацювало Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

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