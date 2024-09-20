Європейський Союз може призупинити дію безвізового режиму для  грузинських громадян через відступ чинної влади від демократії, пише Politico, цитуючи представника Єврокомісії.

Чи може Грузія втратити безвізовий режим з Євросоюзом

"У межах діалогу між ЄС і Грузією щодо лібералізації візового режиму та відповідного плану дій, Грузія мала відповідати певним критеріям, включно з забезпеченням захисту основних прав і недопущення дискримінації", − пояснив речник Європейського Союзу.

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Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав зміни у візовій угоді "дешевим шантажем".

Однак, за словами представника Єврокомісії, наразі розглядаються всі варіанти, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "авторитарний курс, включно з потенційним призупиненням візового режиму".

Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" − що відомо

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон «Про прозорість іноземного впливу». Закон передадуть на підпис президентці країни.

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ЄС вимагає від Росії звільнити незаконно позбавлених волі осіб, включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ.

Незважаючи на протести десятків тисяч громадян, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії, скандальний законопроєкт підтримали 84 депутати, 30 опозиціонерів проголосували проти.

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Партія "Єдиний національний рух", яка є найбільшою опозиційною партією у Грузії, оголосила бойкот парламенту після ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Двоє громадян США  були заарештовані у понеділок у Тбілісі, де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроект про "іноземних агентів".

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