Європейський Союз може призупинити дію безвізового режиму для грузинських громадян через відступ чинної влади від демократії, пише Politico, цитуючи представника Єврокомісії.

Чи може Грузія втратити безвізовий режим з Євросоюзом

"У межах діалогу між ЄС і Грузією щодо лібералізації візового режиму та відповідного плану дій, Грузія мала відповідати певним критеріям, включно з забезпеченням захисту основних прав і недопущення дискримінації", − пояснив речник Європейського Союзу.

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Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав зміни у візовій угоді "дешевим шантажем".

Однак, за словами представника Єврокомісії, наразі розглядаються всі варіанти, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "авторитарний курс, включно з потенційним призупиненням візового режиму".

Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" − що відомо

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон «Про прозорість іноземного впливу». Закон передадуть на підпис президентці країни.

Більше по темі ЄС закликав усіх партнерів заарештувати Путіна за ордером МКС ЄС вимагає від Росії звільнити незаконно позбавлених волі осіб, включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ.

Незважаючи на протести десятків тисяч громадян, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії, скандальний законопроєкт підтримали 84 депутати, 30 опозиціонерів проголосували проти.

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Партія "Єдиний національний рух", яка є найбільшою опозиційною партією у Грузії, оголосила бойкот парламенту після ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Двоє громадян США були заарештовані у понеділок у Тбілісі, де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроект про "іноземних агентів".