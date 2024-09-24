Уряд Нової Зеландії наклав додаткові санкцій проти Росії та Білорусі, повідомила пресслужба уряду Нової Зеландії, цитуючи міністра закордонних справ країни Вінстона Пітерса.

Санкції Нової Зеландії проти Росії та Білорусі − подробиці

"Незаконна окупація Росією Запорізької АЕС загрожує ядерній безпеці та захищеності. Нова Зеландія знову закликає Росію припинити окупацію Запорізької атомної електростанції та негайно вивести свої війська з території України", − зауважив Пітерс.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Він наголосив, що запровадження цих обмежень проти білоруських діячів є результатом спільних зусиль з міжнародними партнерами.

"Приєднуючись до більш ніж 35 інших країн, які накладають санкції на тих, хто підтримує російську агресію, ми збільшуємо ціну, яку заплатить російська військова машина", додав премєр.

Зберезня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції щодо понад 1,7 тис. фізичних та юридичних осіб, а також вжила низку торгових заходів щодо Росії.

Нова Зеландія надала Україні допомогу на майже 10 млн доларів

10 липня прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив про передачу Україні військової та гуманітарної допомоги на 9,8 млн доларів США.

2,45 млн доларів надіслали "Коаліції дронів", очолювану Великою Британією та Латвією, а 1,23 млн доларів – на військові медичні потреби України.

Advertisement

29 лютого Вінстон Пітерс оголосив про новий пакет санкцій у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.