Росія почала встановилювати Starlink на "Shahed-136" для необмеженої дальності зв’язку для БпЛА, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Starlink на бойових безпілотниках Росії

За словами керівника ЦПД, це доводить те, що Росія зараз використовує ці БпЛА як розвіддрони для дальньої розвідки.

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"Як ударні теж, але зальоти шахедів поодинокі, постійні намотування кіл здійснюються з розвідувальною метою", − пояснив Коваленко.

Раніше проєкт Defense Express повідомляв про знищення ворожого Shahed-136, оснащеного супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.

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Росія намагається заглушити Starlink в Україні

Американська компанія SpaceX витрачає значні ресурси для протидії спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

За словами засновника компанії Ілона Маска, росіянам вдалося "вимкнути" всі системи зв’язку, крім Starlink.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Росія дедалі частіше перешкоджає роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. 

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