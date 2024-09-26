У Нью-Йорку під час зустріч у форматі G7+ Україна понад 30 країн та ЄС ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення України, повідомив Офіс президента України.

Що таке декларація про підтримку відновлення України

Як зазначає Офіс президента, декларація спрямована на сприяння відбудові країни на її шляху до членства в Євросоюзі, координацію підтримки через Українську платформу донорів, надання Україні до кінця року фінансової підтримки на близько 50 млрд доларів від доходів із заморожених російських активів.

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"Ми забезпечимо колективну підтримку української реконструкції та відновлення, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зробимо все, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку", − наголосили країни-підписанти.

Зокрема, чинний президент США Джо Байден додав, що декларація засвідчує підтримку України як зараз, так і в майбутньому.

Більше по темі США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 375 млн доларів Пакет містить зброю класу повітря-земля, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

"Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу про низку дій для прискорення підтримки українських військових", − пояснив американський президент.

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Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський зауважив, що підтримка завдяки спільному зобов'язанню має бути відчутною вже цього року.

"Це свідчить про наш спільний погляд на життя − ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими − разом з Україною − отримають користь від масштабної відбудови", − закцентував Зеленський.

ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій нової адміністрації Сполучених Штатів

Європейський Союз продовжить підтримку України незалежно від політики нової адміністрації Сполучених Штатів.

Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро в рамках узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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17 вересня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від ЄС та його країн-членів 118 млрд євро.