Міністерство оборони Тайваню повідомило про 43 бойових літаки та вісім кораблів Народно-визвольної армії Китаю, які патрулювали та маневрували навколо острова, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Бойові літаки та кораблі Китаю наблизилися до Тайваню − подробиці

Типи китайської техніки не вказують, однак 34 літаки перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний кордон між материком і островом, та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.

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Тайванська армія залучила авіацію, кораблі, а також наземні ЗРК для стеження за рухом повітряних і морських суден Китаю.

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За останні десять днів це наймасштабніші маневри НВАК навколо Тайваню. Раніше Китай відряджав на патрулювання території поблизу Тайваню не більше десяти бойових кораблів і літаків.

Китай запровадив санкції проти компаній США через постачання зброї Тайваню

Китай запровадив низку санкційних обмежень проти дев’яти американських компаній у відповідь на рішення уряду Сполучених Штатів передати Тайваню чергову партію озброєння.

Російська зброя на майже 60% складається з китайських компонентів
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Також деталі російської зброї походять зі США, Нідерландів, Японії та Швейцарії.

До санкційного списку потрапили корпорації та компанії, що виробляють зброю: Sierra Nevada, Stick Rudder, Cubic, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1, Exovera.

У січні на Тайвані обрали нового президента. На президентських виборах переміг Лай Чінте – кандидат від правлячої Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

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