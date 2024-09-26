Міністерство оборони Тайваню повідомило про 43 бойових літаки та вісім кораблів Народно-визвольної армії Китаю, які патрулювали та маневрували навколо острова, повідомило міністерство оборони Тайваню.
Бойові літаки та кораблі Китаю наблизилися до Тайваню − подробиці
Типи китайської техніки не вказують, однак 34 літаки перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний кордон між материком і островом, та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.
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Тайванська армія залучила авіацію, кораблі, а також наземні ЗРК для стеження за рухом повітряних і морських суден Китаю.
За останні десять днів це наймасштабніші маневри НВАК навколо Тайваню. Раніше Китай відряджав на патрулювання території поблизу Тайваню не більше десяти бойових кораблів і літаків.
43 PLA aircraft and 8 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 34 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan’s southwestern and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/bTiG8uHvqi— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) September 26, 2024
Китай запровадив санкції проти компаній США через постачання зброї Тайваню
Китай запровадив низку санкційних обмежень проти дев’яти американських компаній у відповідь на рішення уряду Сполучених Штатів передати Тайваню чергову партію озброєння.
Російська зброя на майже 60% складається з китайських компонентів
До санкційного списку потрапили корпорації та компанії, що виробляють зброю: Sierra Nevada, Stick Rudder, Cubic, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1, Exovera.
У січні на Тайвані обрали нового президента. На президентських виборах переміг Лай Чінте – кандидат від правлячої Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.