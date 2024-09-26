Міністерство оборони Тайваню повідомило про 43 бойових літаки та вісім кораблів Народно-визвольної армії Китаю, які патрулювали та маневрували навколо острова, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Бойові літаки та кораблі Китаю наблизилися до Тайваню − подробиці

Типи китайської техніки не вказують, однак 34 літаки перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний кордон між материком і островом, та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.

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Тайванська армія залучила авіацію, кораблі, а також наземні ЗРК для стеження за рухом повітряних і морських суден Китаю.

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За останні десять днів це наймасштабніші маневри НВАК навколо Тайваню. Раніше Китай відряджав на патрулювання території поблизу Тайваню не більше десяти бойових кораблів і літаків.