Ядерний шантаж є єдиним засобом, яким Росія намагається залякати світ, але цей підхід не матиме успіху, заявив керівник Офісу Президента (ОП) України Андрій Єрмак у середу, 25 вересня.

“Окрім ядерного шантажу в рф більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють”, - сказав Єрмак.

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Оновлена ядерна доктрина РФ - що заявив Путін

Заяві Єрмака передувало, що у середу, 25 вересня, президент Росії Владімір Путін оголосив, що Росія внесла зміни до своєї доктрини ядерного стримування, дозволивши завдання ядерного удару по неядерним державам, зокрема через використання безпілотників.

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Він також зазначив, що ядерна зброя може бути застосована у випадку агресії проти Білорусі або якщо противник створює критичну загрозу російському суверенітету, використовуючи звичайну зброю.

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На нараді з ядерного стримування Путін повідомив, що військово-політична обстановка у світі змінюється і створює для Росії нові загрози та ризики, у зв'язку з чим Росія оновлює "Основи державної політики в галузі ядерного стримування". Це документ, у якому офіційно визначено і деталізовано ядерну стратегію Росії.

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Відповідь Подоляка і Коваленка на погрози Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви Путіна, назвавши їх "репутаційним дном".

Він зазначив, що Путін, який розпочав триденну "спеціальну військову операцію", тепер читає з аркуша паперу про можливість використання ядерної зброї проти неядерної держави, якщо її провокувати звичайною зброєю.

Подоляк підкреслив, що це є абсолютно безпрецедентним в плані репутації. За його словами, влада Росії не знає, як зупинити війну, і не має розуміння, як далі діяти в цій ситуації.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко вважає, що ядерний шантаж Путіна - це страх перед українською зброєю, яка позбавляє РФ стратегічних складів озброєнь, завдає шкоди можливостям продовжувати терор.

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“Це страшилка від страху. Нічого більше”, - додав він.