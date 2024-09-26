Російські інформресурси розповсюджують фейк про начебто знищення чотирьох винищувачів F-16 внаслідок сьогоднішнього ракетного удару РФ.
Така інформація не відповідає дійсності та спрямована на маніпуляцію громадськістю, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
РФ повідомляє про нібито знищення F-16 під час атаки 26 вересня
«Російські ресурси, зокрема пропагандист Анатолій Шарій, поширюють інформацію про нібито втрату чотирьох винищувачів F-16 внаслідок сьогоднішнього (26.09.2024) «неочікуваного ракетного удару»», - йдеться в повідомленні.
У РФ цю інформацію поширюють без жодних підтверджень або конкретних фактів.
«Такі повідомлення є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо «неефективності» західних літаків», - додали у ЦПД.
Британія запровадила санкції проти суден та організацій, які допомагають РФ
Фейки про збиття F-16 російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні.
Росія масовано атакувала Україну 26 вересня - що відомо
У ніч проти 26 вересня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами".
У напрямку Києва летіли понад 15 російських дронів, 10 з яких вдалося збити силам ППО. Уламки збитого "Шахеда" впали на території дитячого садочку.
Читайте у матеріалі Kyiv Post подробиці масованого удару по містах України.