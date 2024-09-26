Російські інформресурси розповсюджують фейк про начебто знищення чотирьох винищувачів F-16 внаслідок сьогоднішнього ракетного удару РФ.

Така інформація не відповідає дійсності та спрямована на маніпуляцію громадськістю, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

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РФ повідомляє про нібито знищення F-16 під час атаки 26 вересня

«Російські ресурси, зокрема пропагандист Анатолій Шарій, поширюють інформацію про нібито втрату чотирьох винищувачів F-16 внаслідок сьогоднішнього (26.09.2024) «неочікуваного ракетного удару»», - йдеться в повідомленні.

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У РФ цю інформацію поширюють без жодних підтверджень або конкретних фактів.

«Такі повідомлення є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо «неефективності» західних літаків», - додали у ЦПД.

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Фейки про збиття F-16 російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні.

Росія масовано атакувала Україну 26 вересня - що відомо

У ніч проти 26 вересня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами".

У напрямку Києва летіли понад 15 російських дронів, 10 з яких вдалося збити силам ППО. Уламки збитого "Шахеда" впали на території дитячого садочку.

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Читайте у матеріалі Kyiv Post подробиці масованого удару по містах України.

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