Високопоставлені посадовці Пентагону рекомендували уряду США надати Україні боєприпаси з білим фосфором для використання на полі бою.

Про це пише NBC News із посиланням на трьох американських посадовців.

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Білий дім водночас декілька разів відхиляв цей заклик.

Снаряди з білим фосфором для України від США

Пентагон радив надати снаряди з білим фосфором у межах декількох пакетів допомоги для маскування військ завдяки світлу та диму, який виникає при використанні цих боєприпасів.

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Якщо це рішення ухвалять, такі боєприпаси не вкажуть у переліку вмісту пакета допомоги.

Двоє посадовців наголосили, що побоювання навколо білого фосфору, пов’язані з тим, що він може нашкодити цивільному населенню, утримали адміністрацію чинного президента Штатів Джо Байдена від схвалення такого рішення.

За серпень росіяни атакували Сили оборони майже 450 разів з використанням хімічної зброї

Впродовж серпня росіяни здійснили проти Сил оборони України 447 хімічних атак.

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Президент України Володимир Зеленський також подякував США за ЗРК Patriot та розширення програми підготовки льотчиків на F-16.

З 15 лютого минулого року по 24 серпня поточного року кількість хімічних атак російської армії вже сягнула 4035. Є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Раніше російські Телеграм-канали поширювали фейк, що буцімто Збройні Сили України здійснювали хімічну атаку в Курській області.

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13 серпня керівник ЦПД повідомляв, що армія Росії готує провокацію з хімічною зброєю, оскільки саме тоді поширювала повідомлення про нібито використання Україною таких озброєнь.

Згідно з указом №467/2024 від 17 липня, у Виконавчій раді Організації по забороні хімічної зброї забезпечили українське представництво.

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