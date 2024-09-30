Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) вимагає визнати, що Росія є "постійною" загрозою глобальній безпеці, пише The Hill із посиланням на доповідь Гельсінської комісії.

Гельсінська комісія пропонує визнати Росію постійною загрозою безпеці

Головним напрямком стратегії документа стало забезпечення перемоги України у війні проти Росії, а також заклик до надання допомоги Києву.

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У документі наголошується на необхідності надати ЗСУ дозвіл завдавати ударів углиб Росії наданою Сполученими Штатами зброєю.

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Згідно з документом, США мають переосмислити ставлення до Росії, як це було у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно перерозподілити ресурси.

Водночас журналісти The Hill зазначили, що політичні пропозиції доповіді виходять за межі зобов’язань адміністрації чинного президента США Джо Байдена щодо України. Керівник Гельсінського комітету Джо Вілсон заперечив можливість того, що у разі свого обрання президентом США Дональд Трамп укладе угоду з російським президентом Владіміром Путіним.

Більше по темі Путін наказав мобілізувати понад 130 тисяч строковиків Призов почнуть з 1 жовтня 2024 року.

"Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість воєнного злочинця Путіна. Путін − не та людина, з якою можна досягти угоди, яка була б суттєвою і тривалою", − наголосив Вілсон.

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США надіслали $5,55 млрд на зброю та обладнання для України

Державний департамент США доручив Конгресу спрямувати 5,55 млрд доларів США на закупівлю оборонних товарів та послуг із запасів міністерства оборони США й надати все це Україні як новий пакет військової допомоги.

Йдеться про кошти, виділені в межах закону про додаткові асигнування на безпекові потреби України у 2024 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за оголошення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 млрд доларів та запровадження санкцій проти Росії.