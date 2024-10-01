Не всі країни ЄС згодні з дозволом для українських військових завдавати ударів углиб країни-агресора американською зброєю, заявив керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Дозвіл завдавати ударів углиб Росії американською зброєю − подробиці

Боррель повторив заклик дозволити Україні завдавати ударів наданою американською зброєю по аеропортах і пускових майданчиках на території країни-агресора.

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"Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки не всі згодні з цим заходом", − уточнив Боррель.

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Топдипломат ЄС додав, що країни Заходу пообіцяли підтримувати Україну тим, чим знадобиться, і поки це буде необхідно.

Чи отримає Україна дозвіл на далекобійні удари по РФ 

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація разом із партнерами аналізують деталі "Плану перемоги" і, за необхідності, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти Україні здобути перемогу.

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Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не наклала вето на них.

Під час візиту до Сполучених штатів президент Володимир Зеленський представив у США План перемоги України. 

Свою ініціативу Володимир Зеленський представив чинному главі Білого дому Джо Байдену та обом кандидатам у президенти Сполучених штатів.

26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою країни Камалою Гарріс. 

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