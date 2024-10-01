Не всі країни ЄС згодні з дозволом для українських військових завдавати ударів углиб країни-агресора американською зброєю, заявив керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Дозвіл завдавати ударів углиб Росії американською зброєю − подробиці

Боррель повторив заклик дозволити Україні завдавати ударів наданою американською зброєю по аеропортах і пускових майданчиках на території країни-агресора.

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"Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки не всі згодні з цим заходом", − уточнив Боррель.

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