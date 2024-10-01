Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників, повідомив Умєров у Телеграм.

Кадрові зміни в Міноборони − подробиці

Відтепер Станіслав Гайдер перейде на посаду керівника Офісу міністра, Олександр Сергій, Юрій Джигир, Людмила Дараган — на посаду державного секретаря.

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Умєров зауважив, що система Міноборони під час воєнного стану є "закритим периметром", а будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них − "неприпустимі".

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Він зауважив, що повідомить про нові призначення, зокрема із заступниками міністра, окремо.

Підприємство Спецтехноекспорт переходить від ГУР до Міноборони.

"Поставив завдання − довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", − додав Умєров.

Міністерство продовжує реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи їх до стандартів НАТО. Найближчим часом створять наглядові ради для обох структур, а подання до КМУ зроблять уже цього тижня.

Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що треба знати

Під засідання Верховної Ради 5 вересня:

  • було звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна;
  • було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції;
  • призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України
  • ухвалено рішення про призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України та Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій;
  • призначено Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів та Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

27 вересня Кабінет міністрів призначив Сергія Сухомлина очільником Державної агенції відновлення та розвитку інфраструктури.

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