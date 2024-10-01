Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників, повідомив Умєров у Телеграм.

Кадрові зміни в Міноборони − подробиці

Відтепер Станіслав Гайдер перейде на посаду керівника Офісу міністра, Олександр Сергій, Юрій Джигир, Людмила Дараган — на посаду державного секретаря.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Умєров зауважив, що система Міноборони під час воєнного стану є "закритим периметром", а будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них − "неприпустимі".

Advertisement

Він зауважив, що повідомить про нові призначення, зокрема із заступниками міністра, окремо.

Підприємство Спецтехноекспорт переходить від ГУР до Міноборони.

"Поставив завдання − довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", − додав Умєров.

Міністерство продовжує реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи їх до стандартів НАТО. Найближчим часом створять наглядові ради для обох структур, а подання до КМУ зроблять уже цього тижня.