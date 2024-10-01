Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Пропаганда і свобода інформації в Європі" більшістю голосів.

Підтримали резолюцію 136 депутатів, "проти" – 117, повідомив президент Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

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ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом до санкцій проти пропагандистів РФ

Асамблея визнала, що для авторитарних режимів, таких як Російська Федерація, пропаганда є невіддільною частиною їхньої війни проти демократії.

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Документ вказує на необхідність ефективної та скоординованої боротьби зі шкідливою пропагандою.

Гончаренко зазначив, що ідеться про запровадження санкцій проти RT, Симоньян, Соловйова, Скабєєвої та інших пропагандистів.

"Заклик до держав-членів Ради Європи оцінити та розглянути питання участі релігійних установ, які використовуються для поширення кремлівської пропаганди в їхніх країнах", - додав він.

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ПАРЄ одноголосно визнала російські НПЗ законною ціллю України, а Путіна - нелегітимним

17 квітня під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили низку важливих для України рішень. Зокрема, ПАРЄ остаточна вирішила, що російські нафтопереробні заводи (НПЗ) є законними цілями для ЗСУ.

Крім того, ПАРЄ одноголосно не визнає легітимність Володимира Путіна. Асамблея звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, Європейського Союзу, щоб вони зупинили всі контакти зі владою Путіна.

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"Також важливо, що у рішенні ПАРЄ вибори в Росії назвали «так званими» і замість «далекі від чесних і справедливих», назвали — не чесні і несправедливі. Я на цьому наголошував і відстоював це", - зауважив нардеп Гончаренко.

Крім того, резолює закликає до держав-членів Ради Європи оцінити та розглянути питання участі релігійних установ, які використовуються для поширення кремлівської пропаганди в їхніх країнах.

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