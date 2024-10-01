"Заклик до держав-членів Ради Європи оцінити та розглянути питання участі релігійних установ, які використовуються для поширення кремлівської пропаганди в їхніх країнах", - додав він.

Гончаренко зазначив, що ідеться про запровадження санкцій проти RT, Симоньян, Соловйова, Скабєєвої та інших пропагандистів.

Документ вказує на необхідність ефективної та скоординованої боротьби зі шкідливою пропагандою.

Асамблея визнала, що для авторитарних режимів, таких як Російська Федерація, пропаганда є невіддільною частиною їхньої війни проти демократії.

Підтримали резолюцію 136 депутатів, "проти" – 117, повідомив президент Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

ПАРЄ одноголосно визнала російські НПЗ законною ціллю України, а Путіна - нелегітимним

17 квітня під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили низку важливих для України рішень. Зокрема, ПАРЄ остаточна вирішила, що російські нафтопереробні заводи (НПЗ) є законними цілями для ЗСУ.

Крім того, ПАРЄ одноголосно не визнає легітимність Володимира Путіна. Асамблея звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, Європейського Союзу, щоб вони зупинили всі контакти зі владою Путіна.

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"Також важливо, що у рішенні ПАРЄ вибори в Росії назвали «так званими» і замість «далекі від чесних і справедливих», назвали — не чесні і несправедливі. Я на цьому наголошував і відстоював це", - зауважив нардеп Гончаренко.

Крім того, резолює закликає до держав-членів Ради Європи оцінити та розглянути питання участі релігійних установ, які використовуються для поширення кремлівської пропаганди в їхніх країнах.